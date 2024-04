(Alliance News) - Les actions européennes ont manqué de direction tôt jeudi matin, avant une décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne cet après-midi.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 2,10 points à 7 963,31. Le FTSE 250 était en baisse de 4,02 points à 19 797,73, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,13 points, soit 0,2%, à 756,32.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 796,00, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,1% à 17 216,17, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2% à 14 720,34.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en légère baisse.

Le calendrier économique de jeudi comprend une décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Cette décision est attendue à 1315 BST et les marchés s'attendent largement à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés.

Les investisseurs seront attentifs à la conférence de presse qui suivra, dans l'espoir d'obtenir des indices sur le calendrier prévu par la BCE pour les réductions de taux.

De l'autre côté de l'Atlantique, les espoirs d'une baisse des taux en juin ont été presque anéantis mercredi, ce qui a entraîné une baisse des actions à New York.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en recul de 1,1 %, le S&P 500 en baisse de 1,0 % et le Nasdaq Composite en baisse de 0,8 %.

Les données relatives à l'inflation aux États-Unis ont été plus élevées que prévu, ce qui a contraint le marché à réévaluer le calendrier de l'assouplissement de la politique monétaire.

Selon le Bureau des statistiques du travail, le taux d'inflation des prix à la consommation en glissement annuel a atteint 3,5 % le mois dernier, contre 3,2 % en février, dépassant ainsi l'objectif d'inflation de 2 % fixé par la Fed.

Le taux d'inflation des prix à la consommation était attendu à seulement 3,4%, selon le consensus cité par FXStreet.

Il y avait également les minutes de la Réserve fédérale américaine à digérer mercredi.

Les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré qu'ils avaient besoin de plus de confiance que l'inflation se rapprochait de son objectif de 2% avant que des réductions des taux d'intérêt puissent être envisagées, selon les minutes de la réunion du Comité fédéral de l'Open Market de mars.

"Le rapport sur l'inflation de mercredi a porté un coup important aux aspirations de la Réserve fédérale à un atterrissage en douceur car, une fois de plus, l'inflation a dépassé les attentes", a déclaré Stephen Innes, de SPI Asset Management.

"Des prix plus élevés que prévu obligent les responsables de la Fed à revenir à une position prudente, où ils doivent attendre plus de clarté sur la dynamique de l'inflation et des signes tangibles de décélération économique avant même d'envisager une réduction des taux avant le quatrième trimestre."

Jeudi, il y aura une lecture des prix à la production aux États-Unis. On s'attend à ce qu'il y ait d'autres données qui réduiront les espoirs de réduction des taux d'intérêt.

Selon FXStreet, l'indice des prix à la production devrait s'établir à 2,2 % en mars, contre 1,6 % en février.

La livre était cotée à 1,2539 USD tôt jeudi à Londres, en baisse par rapport à 1,2546 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi. L'euro s'est établi à 1,0737 USD, en baisse par rapport à 1,0743 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 153,10 yens, en hausse par rapport à 152,88 yens.

Dans le FTSE 100, AstraZeneca a augmenté de 1,0%.

La société pharmaceutique a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter son dividende pour 2024 de 7 % à 3,10 USD par action, contre 2,90 USD l'année précédente.

Le président Michel Demare a déclaré : "Cette augmentation est conforme à notre politique de dividende progressive, qui reste inchangée, et reflète la force continue de la proposition d'investissement d'AstraZeneca pour les actionnaires."

Kingfisher a bondi de 3,8 %, après que HSBC a relevé la note de courtage des détaillants à "acheter".

La banque a également relevé la note de Smiths Group à "acheter". L'action de la société d'ingénierie a augmenté de 2,1 %.

Dans le FTSE 250, Darktrace a progressé de 8,3 %, grâce à une augmentation de ses prévisions annuelles.

La société de cybersécurité basée à Cambridge, en Angleterre, a déclaré qu'à taux de change constants, les revenus récurrents annualisés au 31 mars s'élevaient à 731,1 millions de dollars, soit une croissance de 24 % par rapport aux 583,6 millions de dollars de l'année précédente. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 24 % pour atteindre 176,1 millions de dollars, contre 139,2 millions de dollars l'année précédente.

Pour l'avenir, Darktrace a réduit sa fourchette de prévisions pour l'ARR à taux de change constant, et s'attend désormais à une croissance comprise entre 22,3 % et 23,0 %, contre 21,5 % à 23,0 % précédemment.

La société a également relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel et de marge d'Ebitda ajustée, et s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 25,5 %, contre une fourchette de 23,5 % à 25,0 % précédemment.

Sur l'AIM de Londres, les actions de Lok'n Store ont augmenté de 16 %.

Shurgard, basé à Bruxelles, le plus grand développeur, propriétaire et exploitant d'installations de self-stockage en Europe, a déclaré avoir conclu un accord pour acheter le fournisseur de self-stockage pour un montant de 378 millions de livres sterling.

Selon cet accord, les actionnaires de Lok'n Store recevront 1 110 pence en espèces par action. Cela représente une prime de 6 % par rapport au cours de clôture de 958 pence mercredi.

Le président du conseil d'administration, Andrew Jacobs, a déclaré : "Le conseil d'administration de Lok'nStore estime que l'offre représente une valeur significative pour les actionnaires de Lok'nStore, compte tenu de la qualité du portefeuille immobilier et de la solidité opérationnelle de Lok'nStore. Au fil des ans, Lok'nStore a constitué un portefeuille unique d'actifs de self-stockage spécialisés. Nous pensons que l'intégration des actifs et des opérations de Lok'nStore dans Shurgard est très complémentaire, compte tenu de l'emplacement des actifs de Lok'nStore et de son positionnement sur ses marchés.

En Asie, jeudi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en baisse de 0,4 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en hausse de 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,2 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,4 %

Le pétrole Brent était coté à 90,47 USD le baril tôt à Londres jeudi, en hausse par rapport à 89,31 USD mercredi. L'or était coté à 2 338,60 USD l'once, en hausse par rapport aux 2 334,91 USD.

A venir sur le calendrier économique de jeudi, il y a une lecture des prix à la production aux États-Unis, ainsi que les demandes initiales hebdomadaires de chômage.

