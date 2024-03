Les rendements des obligations d'État de la zone euro sont restés stables au début de la semaine, les investisseurs attendant la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt jeudi et les chiffres de l'emploi américain vendredi.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, est resté inchangé par rapport à la clôture de vendredi à 2,409 %, après avoir augmenté de 5 points de base (pb) la semaine dernière. Les rendements évoluent inversement aux prix.

On s'attend généralement à ce que la BCE laisse les taux d'intérêt à leur niveau record actuel de 4 %.

Mais les investisseurs seront attentifs à toute indication de la présidente Christine Lagarde sur le moment où les coûts d'emprunt pourraient commencer à baisser et chercheront des indices dans les projections économiques mises à jour.

Le travail de détective se poursuivra vendredi avec la publication par les États-Unis des chiffres de l'emploi pour le mois de février, qui seront examinés à la loupe à la recherche d'indications sur l'inflation et la trajectoire potentielle des taux de la Réserve fédérale.

Dans l'intervalle, les investisseurs seront inondés de nouvelles. Le Congrès national du peuple chinois, au cours duquel les responsables devraient dévoiler l'objectif de croissance de l'économie pour l'année, débutera mardi.

Le Super Tuesday, la journée la plus importante du calendrier des primaires présidentielles américaines, devrait voir Donald Trump consolider son emprise sur l'investiture républicaine.

Le ministre britannique des finances exposera ensuite les plans de dépenses et d'imposition du gouvernement mercredi, tout en cherchant à éviter l'ire des marchés obligataires, et le président de la Fed, Jerome Powell, entamera son témoignage semestriel de deux jours devant le Congrès.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a baissé de 2 points de base à 3,863 %. L'écart très surveillé entre les obligations italiennes et allemandes à 10 ans s'est négocié à 143 points de base, en hausse par rapport au plus bas de deux ans de la semaine dernière (139 points de base).

Les rendements ont augmenté cette année car les traders ont tempéré les attentes de réductions de taux importantes et rapides, les économies et l'inflation s'étant avérées plus fortes que prévu.

"Nous ne nous attendons pas à un changement de la part de la BCE cette semaine, mais le marché sera à l'affût de tout indice sur la possibilité d'une réduction en avril", a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l'Europe chez Jefferies, dans une note de recherche.

"Nous restons dans le camp des baisses de taux de juin, tant de la part de la Fed que de la BCE. De même, de la part de Powell, nous nous attendons à un recul sur les baisses de taux anticipées, le ton étant qu'il est trop tôt pour crier victoire sur l'inflation."

Le rendement des obligations allemandes à 2 ans, qui est sensible aux attentes de la BCE en matière de taux, a peu changé à 2,882 %.

Les données de lundi ont montré que le moral des investisseurs dans la zone euro s'est amélioré pour le cinquième mois consécutif en mars, bien que les économistes aient mis en garde contre une récession "persistante" en Allemagne. (Reportage de Harry Robertson ; Rédaction de Kirsten Donovan et Alex Richardson)