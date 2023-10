Les prêts accordés par les banques italiennes aux entreprises en août ont enregistré la plus forte baisse jamais enregistrée, selon des données publiées mardi, indiquant que le resserrement de la politique de la Banque centrale européenne est en train de porter ses fruits.

Une série de hausses de la BCE, dont le taux directeur se situe à un niveau record de 4 % depuis le mois dernier, rend les emprunts beaucoup plus coûteux pour les entreprises.

"La transmission de la politique monétaire bat son plein", a déclaré Luca Mezzomo, responsable de l'analyse macroéconomique au département de recherche de la banque italienne Intesa Sanpaolo.

"Toutefois, l'ampleur de la contraction a été plus importante que prévu et l'ajustement des conditions de crédit a été rapide", a-t-il ajouté.

Le crédit des prêteurs nationaux aux entreprises a chuté de 6,2% en glissement annuel en août, la plus forte baisse jamais enregistrée selon les calculs de Reuters basés sur les données de la Banque d'Italie, après une baisse de 4,0% en juillet.

Mezzomo a prévu que le resserrement du crédit atteindrait son apogée entre fin 2023 et début 2024, l'impact des taux plus élevés s'accentuant dans les mois à venir, même en supposant que la BCE ne les augmente pas davantage.

Toujours en août, les données ont montré que les dépôts des résidents auprès des banques nationales ont continué à diminuer, bien que plus lentement.

Les dépôts ont diminué de 5,4 % en rythme annuel, après une baisse de 6,5 % en juillet, pour atteindre 2,42 billions d'euros (2,57 billions de dollars), contre 2,43 billions en juillet.

Les banques ont encore augmenté leurs émissions d'obligations pour compenser la baisse du financement de la clientèle, avec des ventes d'obligations en hausse de 18,3 % en août par rapport à l'année précédente, après une hausse de 17,4 % en juillet.

Ciblant les petits épargnants et détournant les liquidités des comptes courants, le Trésor italien a vendu la semaine dernière plus de 18 milliards d'euros d'une nouvelle obligation BTP réservée aux investisseurs particuliers. (1 $ = 0,9432 euros) (Reportage de Sara Rossi, édition de Valentina Za et Tomasz Janowski)