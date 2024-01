Les rendements obligataires de la zone euro ont augmenté jeudi après que les données ont montré que l'inflation a augmenté en France et dans les États allemands et que le ralentissement du secteur privé a été moins important qu'initialement prévu en décembre.

Les chiffres de jeudi ont montré que l'inflation française a légèrement augmenté en décembre, comme les économistes s'y attendaient, avec un taux en glissement annuel de 4,1 %, contre 3,9 % en novembre.

L'inflation en Allemagne a également augmenté, selon les données régionales qui viennent avant les chiffres nationaux à 1300 GMT (14 heures CET).

Les rendements, qui évoluent à l'inverse des prix, se sont négociés autour de 3 ou 4 points de base (pb) plus bas dans l'ensemble, mais ont été en dernier lieu en hausse pour la journée.

Le rendement allemand à 10 ans, la référence pour la zone euro, était en hausse de 3 points de base (pb) à 2,042%. Il a atteint son plus bas niveau en un an, à 1,896 %, la semaine dernière.

Le rendement des obligations françaises à 10 ans était en hausse de 2 points de base à 2,578%, en hausse par rapport à un plus bas de 11 mois de 2,395% touché la semaine dernière.

L'indice composite des directeurs d'achat de HCOB, une mesure de la santé économique de la zone euro basée sur des enquêtes, a été révisé à la hausse en décembre pour correspondre à la lecture de novembre, mais est resté en dessous de la ligne séparant la croissance de la contraction.

Adrian Prettejohn, économiste spécialiste de l'Europe chez Capital Economics, a déclaré que ces chiffres ne modifiaient pas de manière significative la situation de l'économie et de l'inflation.

"Nous prévoyons une stagnation de l'économie de la zone euro au premier semestre, suivie d'une lente reprise. Et nous pensons que l'inflation tendra vers les 2 % d'ici le milieu de l'année", a-t-il déclaré.

Les rendements obligataires mondiaux ont chuté en novembre et en décembre, car l'inflation aux États-Unis et en Europe a ralenti plus que prévu et les banques centrales ont signalé que leurs cycles d'augmentation des taux étaient presque certainement terminés. Les investisseurs ont donc parié sur d'importantes réductions des taux d'intérêt l'année prochaine.

Pourtant, les rendements ont augmenté au début de l'année, les marchés ayant légèrement réduit ces prévisions de baisse des taux et adopté un ton plus prudent face à un calendrier économique chargé.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est sensible aux attentes de la Banque centrale européenne en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 2 points de base à 2,429 %.

Les chiffres américains de mercredi ont montré que les ouvertures d'emplois et le nombre de personnes quittant leur poste sont tombés à leur plus bas niveau depuis environ trois ans, suggérant que la pression sur le marché du travail est en train de diminuer.

Les minutes de la réunion de décembre de la Réserve fédérale, également publiées mercredi, ont montré que les fonctionnaires ont lancé un débat sur les réductions de taux, certains exprimant des craintes quant à la durée pendant laquelle l'économie peut supporter les coûts d'emprunt élevés actuels.

Jeudi, les opérateurs s'attendaient à ce que la BCE réduise ses taux d'intérêt d'environ 160 points de base cette année, contre un peu moins de 170 points de base à la même période la semaine dernière, selon les prix du marché monétaire. (Reportage de Harry Robertson ; Rédaction de Hugh Lawson)