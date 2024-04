Les rendements obligataires de la zone euro ont baissé mardi pour se situer un peu en dessous du plus haut de trois semaines atteint la veille, l'attention étant fermement fixée sur les données de l'inflation américaine et sur la réunion de la Banque centrale européenne prévue plus tard dans la semaine.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne a baissé de 5 points de base à 2,39%. L'indice de référence de la zone euro a atteint lundi son plus haut niveau en trois semaines, à 2,457 %, mais il évolue dans une fourchette assez étroite depuis la mi-février, les opérateurs attendant d'être plus confiants dans le fait que le ralentissement de l'inflation permettra aux banques centrales de réduire les taux d'intérêt dans les mois à venir.

La Banque centrale européenne se réunit jeudi. Toute modification des taux lors de cette réunion constituerait une surprise majeure. L'attention se portera plutôt sur la manière dont la présidente Christine Lagarde présentera les réflexions des responsables de la fixation des taux sur les évolutions à venir.

Le marché considère qu'il y a environ 90 % de chances que la Banque centrale européenne réduise ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de juin. Trois baisses de ce type sont actuellement prévues pour 2024.

"La BCE se réjouira de la baisse de l'inflation globale à 2,4 %. L'inflation de base est maintenant (en dessous de) 3 %, la plus basse depuis un certain temps. Je pense qu'elle a bien l'intention de réduire ses taux d'ici juin", a déclaré Guy Miller, stratège en chef du marché chez Zurich Insurance Group.

"Ce qui sera intéressant, c'est ce qui se passera mercredi, lorsque nous aurons les chiffres de l'IPC aux États-Unis, car l'inflation a tendance à avoir une dynamique mondiale", a-t-il ajouté.

Des chiffres étonnamment élevés aux États-Unis, combinés à des prix du pétrole plus élevés, pourraient donner à la BCE l'occasion de réfléchir.

Un taux d'inflation élevé aux États-Unis repousserait également les attentes concernant la première baisse des taux de la Réserve fédérale en juillet. Selon l'outil Fedwatch du CME, les prix reflètent actuellement une probabilité de 50 % que la Fed prenne des mesures en juin.

Les attentes du marché selon lesquelles la BCE pourrait réduire les taux d'intérêt avant la Fed ont entraîné un élargissement de l'écart entre les rendements allemands et américains à 10 ans. Il est actuellement proche de son niveau le plus élevé depuis début novembre 2023, à environ 200 points de base.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a atteint 4,464 % lundi, son plus haut niveau depuis novembre. Mardi, il a baissé de 3 points de base pour atteindre 4,39 %.

Le rendement à 10 ans de l'Italie, la référence pour la périphérie de la zone euro, a baissé de 6 points de base à 3,74 %, laissant l'écart très surveillé entre les rendements allemands et italiens à 10 ans à 133 points de base.