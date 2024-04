Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement baissé mercredi avant les données sur l'inflation américaine prévues plus tard dans la session, qui pourraient déterminer la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale et affecter les conditions financières dans l'ensemble de l'Union.

Les traders se concentreront également sur la Banque centrale européenne, qui devrait maintenir les taux inchangés lors de sa réunion de jeudi, à la recherche d'indices sur la vitesse des futures réductions de taux après un premier mouvement attendu en juin.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence de la zone euro, était en baisse de 0,5 point de base (pb) à 2,36% après avoir atteint un sommet de trois semaines de 2,457% lundi.

"Le marché est susceptible d'interpréter une surprise à la hausse en mars comme réduisant considérablement la probabilité que la Fed ait suffisamment confiance dans les perspectives d'inflation pour procéder à une réduction d'ici juin, a déclaré Meghan Swiber, stratège en matière de taux chez BofA.

"D'un autre côté, un chiffre de 0,2 % pour l'inflation de base, comme le prévoit notre équipe économique américaine, encouragerait le marché à fixer une réduction de 25 points de base d'ici juin", a-t-elle ajouté.

Les bons du Trésor américain et les attentes en matière de politique monétaire aux États-Unis sont restés au centre des préoccupations du marché européen des obligations d'État au cours d'une semaine pauvre en données dans la zone euro.

"Les prochaines données (américaines) pourraient ne pas avoir autant d'importance que les gros titres pourraient le suggérer", a déclaré Julien Lafargue, stratège en chef du marché chez Barclays Private Bank, après avoir rappelé qu'il y a deux autres annonces sur l'indice des prix à la consommation (CPI) et deux annonces sur l'indice des prix à la consommation personnelle (PCE) avant la réunion de la Fed du 12 juin.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a réitéré sa position à l'extrémité hawkish du spectre tard mardi en disant que la Fed pourrait ne pas réduire les taux d'intérêt du tout cette année.

Les analystes ont déclaré qu'un changement de cap de la Fed affecterait la trajectoire de la politique de la BCE, bien que la plupart d'entre eux aient affirmé que la BCE réduirait ses taux en juin, quelles que soient les attentes à l'égard de la Fed.

Les marchés monétaires évaluent actuellement à 87 points de base les réductions de taux de la BCE en 2024, après avoir atteint 81 points de base la veille, contre 95 points de base à la fin du mois de mars.

"D'un point de vue commercial, nous pensons que toute confirmation de la part de Christine Lagarde (présidente de la BCE) qu'une réduction en juin est en cours est susceptible d'entraîner une augmentation du prix des réductions de taux totales en 2024", a déclaré Rabobank dans une note de recherche.

Les marchés évaluent également à 97 % la probabilité d'une première mesure en juin, alors qu'ils l'évaluaient à 100 % début avril.

Le rendement à 10 ans de l'Italie, la référence pour la périphérie de la zone euro, était en baisse de 1,5 point de base à 3,70 %.

L'écart entre les rendements italien et allemand à 10 ans - une mesure de la prime de risque demandée par les investisseurs pour détenir des obligations des pays les plus endettés de la zone euro - s'est resserré à 132 points de base. Il a atteint 144,5 points de base au début du mois, son niveau le plus élevé depuis le début du mois de mars, après avoir atteint 115,4 points de base à la mi-mars, son niveau le plus bas depuis plus de 24 mois. (Reportage de Stefano Rebaudo ; Rédaction de Jamie Freed et Philippa Fletcher)