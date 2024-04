Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement baissé mardi pour se situer juste en dessous du plus haut de trois semaines atteint la veille, l'attention étant fermement fixée sur les données relatives à l'inflation américaine et sur la réunion de la Banque centrale européenne qui aura lieu plus tard dans la semaine.

** Le rendement à 10 ans de l'Allemagne était en baisse de 1,5 point de base à 2,42%. L'indice de référence de la zone euro a atteint son plus haut niveau en trois semaines à 2,457% lundi, mais il se négocie dans une fourchette assez étroite depuis la mi-février.

** La Banque centrale européenne se réunit jeudi, mais toute modification des taux d'intérêt serait une surprise majeure pour les marchés. L'accent sera mis sur la manière dont la présidente Christine Lagarde présentera la réflexion des responsables de la fixation des taux sur les évolutions futures.

** La probabilité que la Banque centrale européenne réduise ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de juin est de l'ordre de 90 %. Trois baisses de ce type sont actuellement entièrement prévues pour 2024.

** Les données sur l'inflation américaine, attendues mercredi, donneront également le ton pour les marchés de taux européens, et une forte impression repousserait probablement les attentes de la première réduction des taux de la Réserve fédérale à juillet. Les prix reflètent actuellement une probabilité d'environ 50 % que la Fed agisse en juin.

** Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a atteint 4,464 % lundi, son plus haut niveau depuis novembre.

** Le rendement à 10 ans de l'Italie, la référence pour la périphérie de la zone euro, était en baisse de 2 points de base à 3,78%.