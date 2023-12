Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont chuté à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois lundi, les marchés pariant sur une baisse des taux d'intérêt suite aux commentaires des responsables politiques européens et américains la semaine dernière.

Le rendement des obligations grecques à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis juin après que Fitch a relevé la note souveraine du pays à la catégorie investissement, suite à une décision similaire de S&P Global en octobre.

Bloomberg a cité François Villeroy de Galhau, responsable de la fixation des taux de la Banque centrale européenne, qui a déclaré lors d'une conférence vendredi qu'à moins d'un choc, les hausses de taux étaient désormais terminées, ajoutant que la banque centrale pourrait envisager de réduire les taux d'intérêt l'année prochaine car le processus de désinflation a été "plus rapide que prévu".

L'inflation dans la zone euro est passée de 2,9 % en octobre à 2,4 % en novembre, selon des données publiées la semaine dernière, ce qui laisse présager que la BCE commencera à réduire ses taux d'intérêt plus tôt qu'elle ne le pensait.

Les contrats à terme sur le taux à court terme de l'euro (ESTR) de la BCE prévoient des réductions de taux d'environ 130 points de base d'ici la fin de l'année prochaine, contre environ 90 points de base au début de la semaine dernière.

Les marchés évaluent également à environ 75 % la probabilité que la BCE commence à réduire les taux d'intérêt en mars, contre environ 40 % il y a une semaine.

"Les banques centrales sont en train de réduire leurs hausses de taux et ce risque est évalué", a déclaré Anders Svendsen, analyste en chef chez Nordea.

"Si vous pensez que le risque de hausse des taux est très faible, vous devez vous positionner pour des taux plus bas", a ajouté M. Svendsen.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence de la zone euro, était en baisse d'environ un demi-point de base à 2,357 %, après être tombé à 2,349 % plus tôt, son plus bas niveau depuis le 19 juillet.

Le rendement à 2 ans de l'Allemagne, sensible à la politique monétaire, était en hausse de 2,5 points de base à 2,687 %, mais était tombé plus tôt à 2,659 %, son plus bas niveau depuis le 16 mai. Vendredi, il a chuté de plus de 15 points de base, ce qui représente sa plus forte baisse en une journée depuis les turbulences bancaires du mois de mars.

Les décideurs politiques ont tenté de refroidir les attentes d'assouplissement, le vice-président de la BCE, Luis De Guindos, et le responsable allemand de la fixation des taux, Joachim Nagel, ayant tous deux déclaré qu'il était trop tôt pour crier victoire sur l'inflation.

Les marchés tablent également sur des baisses de taux de la part de la Réserve fédérale au début de l'année prochaine, même si le président Jerome Powell a déclaré vendredi que la banque centrale était prête à resserrer davantage sa politique si nécessaire.

M. Powell a ajouté que les risques de ralentir l'économie plus que nécessaire sont devenus "plus équilibrés", réaffirmant l'intention de la banque centrale d'être prudente, mais offrant également un nouvel optimisme sur les progrès réalisés jusqu'à présent.

"Même si Powell a essayé de maintenir les hausses de taux sur la table, je ne pense pas qu'il ait été très convaincant. Les marchés n'y ont pas cru", a déclaré M. Svendsen de Nordea.

Les obligations grecques ont surperformé après la décision de Fitch, l'agence de notation citant la forte tendance à la baisse de la dette publique.

Fitch a relevé la note souveraine de la Grèce de "BB+" à "BBB-" avec une perspective stable, rendant les obligations grecques éligibles à un large éventail d'indices obligataires qui nécessitent des notes de qualité de plusieurs agences.

Le rendement des obligations d'État à 10 ans a chuté de 7 points de base pour atteindre 3,573 %, son niveau le plus bas depuis le 27 juin.

"Cela ouvre la voie à la réintégration de la Grèce dans les principaux indices d'obligations souveraines en janvier", a déclaré Rainer Guntermann, stratège taux de Commerzbank, dans une note.

"Cependant, la plupart du soutien devrait être dans le prix maintenant."

Le rendement à 10 ans de l'Italie, la référence pour la périphérie de la zone euro, a augmenté d'un demi-point de base à 4,109%, poussant l'écart entre les rendements allemands et italiens à 10 ans à 174 points de base. (Rapport de Samuel Indyk ; Rédaction de Kirsten Donovan)