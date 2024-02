Les rendements européens ont augmenté lundi, bien que le rendement italien à 10 ans ait touché son plus bas niveau en trois semaines dans les premiers échanges, au début d'une semaine chargée avec des données sur l'inflation américaine et européenne.

Le rendement du BTP italien à 10 ans est tombé à 3,78 % lundi, son plus bas niveau depuis le 5 février, après une baisse de plus de 10 points de base vendredi. Il s'est négocié en dernier lieu autour de 3,83 %, en hausse de 2 points de base sur la journée.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, qui a chuté de 7 points de base vendredi, et a réussi à atteindre sa deuxième baisse hebdomadaire de 2024, a légèrement augmenté lundi à 2,38%.

La baisse de vendredi, qui a été observée sur l'ensemble des obligations d'État européennes, est intervenue après que la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré que les chiffres des salaires du quatrième trimestre étaient "évidemment encourageants" pour les efforts de la BCE visant à réduire l'inflation.

Les marchés des obligations d'État sont actuellement très influencés par l'évolution des attentes concernant la date à laquelle les banques centrales commenceront à réduire les taux d'intérêt. Les rendements ont augmenté régulièrement au début de l'année, les investisseurs repoussant les attentes de réductions significatives des taux au début de l'année 2024, mais depuis, ils se sont davantage maintenus dans une fourchette.

À l'heure actuelle, les marchés évaluent presque entièrement une réduction de 25 points de base des taux de la BCE lors de sa réunion de juin, bien qu'ils ne considèrent plus comme probable une réduction en avril, comme ils l'avaient fait plus tôt dans l'année.

L'écart entre les rendements à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne - souvent utilisé comme indicateur de la volonté d'investir dans la périphérie plus endettée de l'Europe - a atteint 140,3 points de base au début des échanges, son niveau le plus bas depuis mars 2022.

"Les investisseurs sont heureux de prendre un risque supplémentaire dans les obligations souveraines et les obligations d'entreprise", a déclaré Althea Spinozzi, responsable de la stratégie des titres à revenu fixe chez Saxo Bank, ajoutant que cela pouvait également être observé sur le marché boursier, où de nombreux indices à travers le monde atteignent des sommets.

Elle a ajouté qu'elle surveillait également les résultats de l'émission, cette semaine, d'une obligation italienne réservée aux investisseurs de détail - une obligation BTP Valore. Il s'agit de la troisième émission de ce type et l'Italie a attiré plus de 18 milliards d'euros (19,53 milliards de dollars) en juin pour sa première émission, un record pour les obligations italiennes destinées aux particuliers.

DONNÉES SUR L'INFLATION

Les principales données prévues pour les marchés européens cette semaine sont les taux d'inflation de février en France et en Allemagne, jeudi, et dans la zone euro, vendredi.

La mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour janvier, est attendue jeudi et les analystes s'attendent à ce qu'il soit en hausse.

Ces deux séries de données sur l'inflation seront importantes pour l'évaluation par les marchés de la date à laquelle les banques centrales réduiront leurs taux d'intérêt. Les marchés obligataires européens sont actuellement très sensibles aux prévisions de taux américains et européens.

"Je me méfie de l'indice PCE américain, vous ne voulez pas que l'inflation de base soit supérieure à 0,4 % en glissement mensuel", a déclaré Kenneth Broux, stratégiste senior pour les devises et les taux à la Société Générale.

Il a ajouté que le rééquilibrage de fin de mois pourrait également affecter les marchés cette semaine, ce qui pourrait favoriser la baisse des rendements.

Les investisseurs obligataires rééquilibreront leurs portefeuilles pour refléter la durée des obligations émises, tandis que ceux qui investissent une proportion fixe d'actions et d'obligations devront procéder à un remaniement après les fortes hausses des marchés boursiers ce mois-ci.

Les rendements des obligations à court terme ont également augmenté. Le rendement à deux ans de l'Allemagne a augmenté de 2 points de base pour atteindre 2,89 % et celui de l'Italie a gagné un montant similaire pour atteindre 3,42 %.

(1 $ = 0,9217 euros) (Reportage d'Alun John ; Rédaction de Christian Schmollinger et Sharon Singleton)