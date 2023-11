Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté jeudi après avoir baissé au cours des deux séances précédentes, les banquiers centraux s'opposant aux paris du marché selon lesquels les taux d'intérêt baisseront en 2024.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour le bloc, a augmenté de 3 points de base (pb) à 2,647%, en hausse par rapport à un plus bas de deux mois de 2,606% atteint mercredi. Les rendements évoluent inversement aux prix.

Les rendements obligataires européens ont fortement chuté au cours des deux dernières semaines, entraînés par une baisse de leurs homologues américains, après que la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre aient maintenu leurs taux d'intérêt lors de leurs dernières réunions.

Des données économiques américaines et européennes plus faibles que prévu et une modification des plans d'émission de la dette du Trésor américain ont également fait baisser les taux du marché.

Pourtant, le vice-président de la BCE, Luis De Guindos, a déclaré jeudi qu'il était prématuré de discuter d'une réduction des taux. De son côté, Huw Pill, de la BoE, a déclaré que la politique monétaire devrait rester "restrictive" pour ramener l'inflation à son niveau cible.

Plusieurs responsables de la BCE ont fait des remarques similaires mercredi, le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, déclarant que la "dernière ligne droite" avant que l'inflation ne retombe à 2 % - par rapport au niveau actuel de 2,9 % - pourrait être la plus difficile à franchir.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer à 19h00 GMT lors d'une conférence du Fonds monétaire international à Washington.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 4,524%, non loin d'un plus bas de six semaines de 4,436% atteint la semaine dernière.

Le rendement des obligations allemandes à 2 ans, qui est sensible aux attentes concernant les taux d'intérêt de la BCE, était en hausse de 2 points de base à 3,094%. Il est tombé d'un plus haut de 15 ans de 3,393% en juillet.

Les opérateurs sur les marchés de produits dérivés parient que la BCE réduira ses taux d'environ 90 points de base d'ici la fin de l'année prochaine, contre 4 % actuellement. Ils s'attendaient à des réductions d'environ 60 points de base au début du mois d'octobre.

Jussi Hiljanen, responsable de la stratégie des taux chez le prêteur SEB, a déclaré : "2024 sera le véritable test pour savoir si l'inflation continue de baisser à un rythme qui justifie des baisses de taux aussi précoces que celles prévues par les marchés."

Il a déclaré que les marchés sont "trop optimistes" dans leurs paris que les réductions de taux pourraient commencer en avril de l'année prochaine.

Le rendement des obligations portugaises à 10 ans a moins baissé que celui de ses pairs mercredi, signe que les investisseurs exigent une prime après la démission du président Antonio Costa dans le cadre d'une enquête sur la corruption cette semaine. Pourtant, il était en dernier lieu largement en ligne avec le reste du marché, en hausse de 4 points de base à 3,399%.

L'écart entre les rendements à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne a peu changé, à 186 points de base. L'écart, un indicateur de la confiance des investisseurs dans les pays les plus endettés de la zone euro, s'est réduit à son niveau le plus bas depuis la mi-septembre la semaine dernière, à 174 points de base.