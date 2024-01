Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté lundi après que les marchés monétaires ont revu à la baisse, à la fin de la semaine dernière, les attentes concernant les futures baisses de taux d'intérêt.

Les données ont montré que l'inflation allemande a augmenté en décembre en raison d'effets de base, stoppant temporairement la tendance à la baisse observée au cours des derniers mois, offrant à la Banque centrale européenne un argument pour maintenir les taux stables pendant un certain temps.

Les coûts d'emprunt de l'Union européenne et les attentes du marché en matière de réduction des taux directeurs se situent désormais autour des niveaux observés à la mi-décembre 2023, avant un rallye obligataire de fin d'année dans des conditions de marché difficiles. Les prix des obligations évoluent inversement aux rendements.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a augmenté de 4 points de base (pb) pour atteindre 2,19 %.

Il était d'environ 2,14% à la mi-décembre de l'année dernière avant d'atteindre 1,896% le 28 décembre, son niveau le plus bas en 2023.

Les paris du marché monétaire sur les baisses de taux de la BCE en 2024 se situaient pour la dernière fois autour de 145 points de base. Ils étaient supérieurs à 170 points de base à la fin de l'année dernière et à 168 points de base au début de la journée de jeudi, avant de tomber à 140 points de base juste après la publication des données sur l'emploi aux États-Unis vendredi.

Les investisseurs se concentreront sur les données relatives aux prix à la consommation aux États-Unis, attendues jeudi, qui pourraient fournir des indices supplémentaires sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les rendements des bons du Trésor américain étaient en légère hausse dans les premiers échanges à Londres, avec le 10 ans en hausse d'un point de base, après avoir été secoués vendredi avant de terminer à la hausse après qu'un rapport sur l'emploi solide et une lecture étonnamment faible du secteur des services aient donné des opinions contradictoires sur la force de l'économie américaine.

Plusieurs analystes considèrent que la récente évaluation par le marché monétaire de la trajectoire de la politique de la BCE pour 2024 est trop ambitieuse.

L'offre d'obligations est également au centre des préoccupations, les ventes d'obligations d'État de 150 milliards d'euros (164 milliards de dollars) en janvier ayant alimenté le malaise sur les marchés obligataires de la zone euro.

L'un des facteurs expliquant ce recul (des prix des obligations) pourrait simplement être que le marché souhaite un meilleur prix de compensation (des rendements plus élevés) pour absorber le déluge d'émissions de janvier, ont déclaré les analystes de Barclays dans une note aux clients.

Rappelons qu'au début de l'année 2023, la situation était exactement inverse : les rendements avaient augmenté de 70 à 80 points de base en décembre 2022 et avaient terminé l'année au plus haut, ont-ils ajouté.

Les investisseurs estiment que les perspectives d'offre pour 2024 seraient gérables, en particulier dans le contexte de l'assouplissement de la politique, mais qu'elles pourraient constituer un frein à la hausse des prix des obligations.

Barclays estime que l'offre nette d'obligations d'État de la zone euro s'élèvera à 675 milliards d'euros en 2024, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré, mais seulement 3,7 % au-dessus des niveaux de 2023, qui s'élèvent à 650 milliards d'euros. L'offre brute devrait rester à peu près inchangée par rapport à 2023.

Les analystes s'attendent à ce que l'offre nette d'obligations d'État de la zone euro diminue - à environ 460 milliards d'euros selon Barclays - tandis que les flux de resserrement quantitatif (QT) de la BCE devraient augmenter malgré un plan d'exécution prudent pour le Programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP), qui implique 7,5 milliards de ventes d'obligations par mois au cours de la seconde moitié de l'année.

Les ventes d'obligations de la BCE comprennent la liquidation du portefeuille d'obligations du programme d'achat d'actifs (APP) de la BCE.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans, la référence pour la périphérie de la zone euro, a augmenté de 6 points de base pour atteindre 3,89 %.

L'écart entre les rendements italien et allemand à 10 ans est passé à 169 points de base. Il a atteint 154 points de base à la fin de l'année dernière, son niveau le plus bas depuis plus de six mois, alors qu'il était d'environ 175 points de base à la mi-décembre. (1 dollar = 0,9152 euro)