Les rendements obligataires de la zone euro étaient en passe de connaître leur plus forte baisse annuelle depuis des années vendredi, même si les rendements à plus long terme ont augmenté et que les obligations ont cédé une petite partie de leurs gains récents.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence pour la zone euro, a chuté de 55 points de base cette année, la plus forte baisse depuis 2014. Les rendements évoluent inversement aux prix.

La quasi-totalité de la baisse s'est produite en novembre et en décembre, lorsque l'inflation a ralenti plus que prévu et que la Banque centrale européenne a signalé que son cycle de hausse des taux était presque définitivement terminé, ce qui a incité les investisseurs à parier sur de fortes baisses de taux l'année prochaine.

Les rendements des obligations à long terme de la zone euro ont toutefois augmenté vendredi, les investisseurs semblant prendre quelques bénéfices après le rallye de deux mois qui a sauvé le marché des revenus fixes d'une troisième année consécutive de baisse, ce qui n'était pas arrivé depuis des décennies.

Le 10 ans allemand était en hausse de 7 points de base à 2,01%, après avoir atteint son plus bas niveau en un an à 1,896% jeudi.

Le rendement italien à 10 ans était en hausse de 6 points de base à 3,665 %. Cela a porté l'écart entre les rendements obligataires à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne à 164 points de base. L'écart est tombé à son plus bas niveau depuis juin, mercredi, à 154 points de base.

Emmanouil Karimalis, stratège taux chez UBS, a déclaré qu'il pensait que les mouvements de vendredi étaient probablement une "correction" après le rallye de masse.

"Personnellement, je suis un peu sceptique quant à la raison pour laquelle (les rendements) devraient baisser à partir de maintenant", a-t-il déclaré, ajoutant que les gouvernements vendront beaucoup de dette l'année prochaine. M. Karimalis a déclaré que le mois de janvier est généralement une période chargée en émissions, ce qui pourrait exercer une pression sur les rendements.

Le rendement italien à 10 ans a chuté de plus de 100 points de base cette année, sa meilleure performance depuis 2019. Il a perdu 44 points de base en décembre.

Le rendement des obligations allemandes à 2 ans, qui est sensible aux anticipations de taux de la BCE, était en dernière hausse de 2 pb à 2,401%. Il a perdu 42 points de base en décembre.

Les traders ont augmenté leurs attentes de réduction des taux de la BCE l'année prochaine car l'inflation s'est ralentie et les banquiers centraux ont adopté un ton plus doux.

Les données de vendredi ont montré que le taux d'inflation sur 12 mois de l'Espagne a diminué à 3,1 % en décembre en raison de la baisse des prix des carburants et de la stabilisation des prix des denrées alimentaires, contre 3,2 % au cours de la période allant jusqu'à novembre.

Les investisseurs s'attendent à ce que les coûts d'emprunt diminuent d'environ 165 points de base en 2024 et à ce qu'il y ait près de 80 % de chances que la première réduction ait lieu en mars, selon les prix pratiqués sur les marchés monétaires. (Reportage de Harry Robertson, complément d'information de Dhara Ranasinghe ; édition de Barbara Lewis)