Les sécheresses et les canicules sévères en Espagne pourraient avoir un impact persistant sur la solvabilité des prêteurs nationaux en ralentissant l'économie et en conduisant à davantage de pertes sur les prêts, a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque d'Espagne, Pablo Hernandez de Cos.

L'Espagne a enregistré le mois de janvier le plus chaud depuis le début des relevés en 1961 et l'année dernière a été la deuxième année la plus chaude du pays, tandis qu'une étude récente a montré que certaines parties de la péninsule ibérique souffraient de la période la plus sèche depuis 1 200 ans.

Les scientifiques ont établi un lien entre les températures caniculaires et les conditions sèches et venteuses dans de nombreuses régions du monde, y compris dans le sud de l'Europe, et le changement climatique.

M. De Cos a déclaré que la matérialisation de ces risques entraînerait une réduction de 0,2 point de pourcentage du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 des banques espagnoles et persisterait sur un horizon de trois ans.

"La consommation de capital des banques dans ce scénario défavorable s'explique principalement par des pertes de valeur plus élevées et une génération de revenus nets plus faible, en ligne avec la baisse de l'activité économique", a déclaré M. De Cos lors d'un événement aux îles Baléares.

M. De Cos a indiqué que les banques réagiraient probablement en réduisant leurs portefeuilles de prêts, ce qui atténuerait l'effet sur la solvabilité, mais exacerberait l'impact économique.

"En tout état de cause, si les sécheresses et les vagues de chaleur devenaient récurrentes, leur impact négatif sur la solvabilité et la rentabilité du secteur bancaire serait plus important que les effets à court terme identifiés dans cette analyse", a-t-il déclaré.

Les conclusions font partie des résultats de divers documents de la Banque d'Espagne.

M. De Cos, qui est également membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a déclaré que les vagues de chaleur et les sécheresses peuvent se produire simultanément dans plusieurs pays, ce qui pose des risques supplémentaires.

Le mois dernier, la BCE a laissé entendre qu'elle pourrait rendre sa politique monétaire plus écologique dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à prendre en compte le changement climatique dans son travail. (Reportage de Jesús Aguado ; rédaction de Tomasz Janowski)