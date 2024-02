Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La Chine, le Japon, Singapour et d'autres pays sont en vacances, ce qui n'a rien de surprenant.

Pour la première fois, le Nouvel An lunaire est également un jour férié dans l'État de New York, ce qui ne semble pas concerner Wall Street. Les contrats à terme sur les actions américaines sont à peine modifiés, les contrats à terme sur les actions européennes et les bons du Trésor sont un peu plus fermes et le dollar est un peu plus faible.

Les marchés auraient probablement été prudents de toute façon, étant donné que le rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de janvier est publié mardi et qu'il permettra d'affiner les paris sur la question de savoir si la Réserve fédérale réduira ses taux en mars ou en mai.

L'IPC global devrait augmenter de 0,2 % en glissement mensuel et l'IPC de base de 0,3 %. L'IPC annuel reviendrait à 3,0 %, comme au milieu de l'année dernière, tandis que l'IPC de base ralentirait à 3,8 %, son niveau le plus bas depuis la mi-2021. Les prix des voitures d'occasion devraient constituer un frein important, tandis que tout le monde attend que la croissance des loyers commence enfin à ralentir.

La fourchette des estimations pour l'indice de référence est comprise entre +0,1 % et +0,3 %, ce qui suggère que les risques sont plutôt orientés à la baisse. Les révisions de l'ajustement saisonnier publiées vendredi dernier ne changeront pas grand-chose, étant donné que le rythme annualisé sur six mois n'a changé que marginalement, passant de 3,21 % à 3,25 %.

Les contrats à terme ont abandonné l'idée d'une réduction des taux en mars, dont la probabilité n'est plus que de 17 %, tandis qu'un assouplissement en mai se situe autour de 80 %. Le marché implique 121 points de base de réduction pour l'année, en baisse par rapport aux 145 points de base d'il y a deux semaines.

Au moins huit intervenants de la Fed sont prévus cette semaine, dont le toujours influent gouverneur Christopher Waller.

Les données sur les ventes au détail aux États-Unis sont également publiées cette semaine. Elles devraient baisser de 0,1 % dans l'ensemble, mais augmenter de 0,3 % si l'on exclut les automobiles. Le groupe de contrôle qui correspond au PIB est considéré comme encore plus ferme à +0,4 %, poursuivant la série d'indicateurs de consommation solides.

La Grande-Bretagne a également des données sur l'IPC et une lecture du PIB du quatrième trimestre, qui pourrait montrer une légère contraction et confirmer ainsi une récession technique. Le moment serait mal choisi pour le gouvernement, étant donné que deux élections partielles sont prévues jeudi et que les sondages suggèrent que les conservateurs pourraient perdre les deux.

Le directeur de la Banque d'Angleterre s'exprimera plus tard dans la journée de lundi et les analystes supposent qu'il réitérera la ligne hawkish de la banque, à savoir qu'il n'y aura pas d'abaissement précoce des taux d'intérêt.

Un secteur notable où l'inflation ne ralentira pas est celui du chocolat, juste à temps pour la Saint-Valentin. Le prix du cacao a bondi de 16 % la semaine dernière, atteignant des sommets inégalés depuis neuf séances consécutives.

Les prix ont augmenté de 40 % depuis le début de l'année, en raison des mauvaises récoltes en Côte d'Ivoire et au Ghana, exacerbées par le phénomène climatique El Nino. Il est à craindre que le réchauffement climatique ne rende cette situation semi-permanente.

La compression des coûts et des marges sera au cœur des résultats attendus cette semaine par Kraft Heinz, Coca Cola et Restaurant Brands, propriétaire de Burger King.

Parmi les autres groupes qui publieront leurs résultats, citons Airbnb, Marriott, MGM Resorts, Cisco, Lyft, DoorDash et le fournisseur de matériel agricole Deere.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Le gouverneur de la BoE, Bailey, s'exprime, l'économiste en chef de la BCE, Lane, et le gouverneur de la Banque d'Espagne, de Cos, s'expriment, le membre du conseil de la BCE, Cipollone, fait partie d'un panel.

- Les présidents Bowman, Barkin et Kashkari prendront la parole.