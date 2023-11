Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux.

Le procès-verbal de la réunion d'octobre de la Banque centrale européenne et les indices rapides des directeurs d'achat (PMI) d'un grand nombre de pays européens sont les points forts de la journée de jeudi sur les marchés, qui seront par ailleurs perturbés par les vacances de Thanksgiving au Japon et aux États-Unis.

Les indices PMI flash de novembre, qui seront publiés dans le monde entier, devraient aider les investisseurs à évaluer les risques de récession et la rapidité avec laquelle les réductions de taux d'intérêt commenceront. L'indice PMI de la zone euro se situe déjà sous la barre des 50, ce qui indique une contraction de l'activité économique. Il en va de même en Grande-Bretagne, tandis que l'indice PMI manufacturier d'octobre aux États-Unis s'est fortement contracté.

En ce qui concerne la BCE, le marché adopte une stratégie de rumeurs et de faits, car il semble que les investisseurs au niveau mondial aient un biais tellement dovish qu'ils ne réagiront qu'à la force des données. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt montrent que le marché anticipe des baisses de taux d'ici avril et de manière plus agressive en juin.

Toutefois, c'est la période de Thanksgiving, et les traders savent qu'il ne faut pas se fier à tous les mouvements du marché.

Les intervenants de la BCE n'ont pas non plus facilité la remise en question de la politique, compte tenu des commentaires pessimistes de Mario Centeno, de la position de Joachim Nagel, membre du Conseil des gouverneurs, selon laquelle les taux sont proches de leur sommet, et de la mise en garde de Christine Lagarde, présidente de la BCE, contre les célébrations prématurées.

Plus tard dans la journée de jeudi, la banque centrale suédoise annoncera sa dernière décision de politique monétaire et l'on s'attend à ce que la décision de relever ou non les taux d'intérêt soit très serrée. Un sondage Reuters a montré que 10 économistes sur 19 prévoyaient une hausse, alors que le marché penche contre une telle décision.

Une décision stable serait probablement considérée comme la fin du cycle et mettrait la couronne sous pression, ce qui plaide en faveur d'une hausse aujourd'hui.

Entre-temps, la livre sterling et l'indice FTSE 100 du Royaume-Uni ont pris connaissance du budget d'automne du ministre des finances britannique Jeremy Hunt et des perspectives économiques moroses qui l'accompagnent. Les rendements des gilts sont également en hausse, les investisseurs ayant pris note du stratagème préélectoral évident de M. Hunt et des implications futures des réductions d'impôts sans financement.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Econ : PMI flash mondiaux, décision politique de la Riksbank, minutes de la réunion politique d'octobre de la BCE.

Bénéfices : Ackermans & Van Haaren NV, Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, Virgin Money UK

Intervenants : Isabel Schnabel et Robert Holzmann de la BCE, Francois Villeroy de Galhaun, gouverneur de la Banque de France

Adjudications d'obligations : Réouverture en Allemagne des adjudications de dette publique à 12 et 15 ans