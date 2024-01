(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir à la baisse jeudi, selon le marché des contrats à terme, les investisseurs se préparant à la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Celle-ci devrait maintenir les taux d'intérêt à un niveau stable et tenter d'écarter les hypothèses "accommodantes" du marché quant à une baisse imminente des taux d'intérêt. Les investisseurs évalueront également un certain nombre de rapports économiques européens, notamment l'enquête Ifo sur le climat des affaires en Allemagne et les demandes d'allocations chômage en France.

En conséquence, le FTSE Mib a perdu 167,00 points, après la baisse de 0,9 pour cent de la nuit dernière à 30 338,35.

En Europe, le FTSE 100 de Londres perd 9,40 points, le CAC 40 de Paris abandonne 10,30 points, tandis que le DAX 40 de Francfort recule de 20,20 points.

Hier soir, le Mid-Cap a gagné 0,5 pour cent à 45 001,88, le Small-Cap a augmenté de 0,7 pour cent à 27 803,13 et l'Italie Growth a clôturé en hausse de 0,2 pour cent à 8 309,20.

Sur le Mib hier soir, Hera a augmenté de 3,1 % après avoir publié son nouveau plan d'affaires jusqu'en 2027. En détail, pour l'année qui vient de s'achever, la société prévoit une performance positive des marges industrielles du groupe, avec un EBITDA qui devrait dépasser 1,48 milliard d'euros, soit 185 millions d'euros de plus que les 1,29 milliard d'euros en 2022.

La société explique que ce résultat est en avance de trois ans sur l'objectif qui avait été fixé par le plan industriel précédent pour 2026 - 1,47 milliard d'euros -, confirmant la stratégie entreprise par le groupe et le moment choisi pour saisir certaines opportunités de marché qui se sont présentées en 2023.

Seule la Banca Monte dei Paschi di Siena fait mieux, avec une hausse de 5,0 %, tandis que Saipem complète le podium, avec une hausse de 3,0 %.

Telecom Italia a baissé, passant au fond dans le rouge de 1,9%, le jour où Vivendi a attaqué frontalement le Trésor italien, pour la première fois, sur le dossier du réseau Telecom et l'a fait avec une plainte à la DG Comp à Bruxelles dans laquelle il a souligné le rôle de Via XX Settembre dans le concurrent Open Fiber.

" L'actionnaire français de Telecom, qui détient 24% des actions et s'oppose à la vente de NetCo au fonds américain KKKR pour un montant qui pourrait atteindre 22 milliards d'euros, a déjà contesté la résolution du conseil d'administration en invoquant la nécessité de passer par une assemblée extraordinaire. Une décision qui avait été annoncée depuis longtemps et qui a donc été écartée par le marché", a écrit Francesco Bonazzi, chroniqueur à Alliance News, dans un article approfondi.

"La décision prise à Bruxelles est toutefois plus surprenante, car elle touche à un aspect très délicat de l'affaire et place le gouvernement de Giorgia Meloni, déjà peu populaire en Europe en raison de son refus du MES et de sa position dure à l'égard du nouveau pacte de stabilité, directement dans le collimateur. Tout cela alors que le même Antitrust européen continue de retarder le feu vert au sauvetage d'Ita Airways par Lufthansa, à la grande irritation du Trésor italien (et à une certaine satisfaction d'Air France et de Ryanair)".

Sur le segment des cadets, Iren - en hausse de 0,1% - a annoncé mardi avoir signé avec UniCredit Spa et BPER Banca Spa deux facilités de crédit renouvelables liées à la durabilité sous forme de lignes "engagées" pour un montant total de 200 millions d'euros et une durée de trois ans.

Salvatore Ferragamo a augmenté de 0,3 % après avoir annoncé lundi qu'il avait nommé di Pierre La Tour au poste de directeur financier du groupe, à compter du 18 mars 2024.

Fincantieri a clôturé à 0,50 EUR par action. La société a annoncé lundi que le consortium Windward Offshore avait exercé ses options pour la conception et la construction de deux navires hybrides CSOV (Commissioning Service Operation Vessels).

Parmi les petites capitalisations, FILA a augmenté de 2,8% après avoir annoncé lundi que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a approuvé la distribution d'un dividende extraordinaire de 0,58 EUR par action et la nomination de Deloitte&Touche Spa en tant que commissaires aux comptes pour la période 2024-2032.

Vianini - en hausse de 0,6% - a annoncé mercredi que l'augmentation de capital décidée le 11 décembre avait été réalisée avec la souscription intégrale des 75,2 millions d'actions ordinaires nouvellement émises par la société, d'une valeur de 60 millions d'euros.

AbitareIn a gagné 2,5 % après avoir annoncé mardi qu'elle avait nommé un nouveau conseil d'administration de huit membres en la personne de Luigi Francesco Gozzini, président et directeur général, Marco Claudio Grillo, directeur général, Eleonora Reni, directrice, et les directeurs indépendants Mario Benito Mazzoleni, Giuseppe Vegas, Nicla Picchi, Antonella Lillo et Massimo Massarotto.

Parmi les PME, B&C Speakers a augmenté de 3,8 % après avoir annoncé mardi qu'elle s'attendait à des revenus de 93 millions d'euros pour 2023, sur la base de chiffres préliminaires. Ce chiffre marque un record pour l'entreprise et est conforme à la fois à la tendance de croissance de B&C Speakers et aux estimations des analystes. En 2022, la société avait déclaré un chiffre d'affaires de 82,4 millions d'euros.

Le premier jour de cotation, Kruso Kapital a clôturé dans le vert, avec une hausse de 2,7 %. Sur la base du prix d'offre de 1,86 EUR par action, la capitalisation de Kruso Kapital au début de la négociation est d'environ 45,7 millions d'EUR. Le flottant est d'environ 15,29% du capital social, en tenant compte également des actions détenues par les Fondations autres que les actions transférées dans le cadre de l'accord de lock-up ou soumises à des restrictions de même nature.

À New York, hier soir, le Dow Jones a clôturé dans le rouge (0,3 %), le Nasdaq a progressé de 0,4 % et le S&P 500 a gagné 0,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0887 USD contre 1,0904 USD à la clôture des marchés européens mercredi, tandis que la livre sterling valait 1,2727 USD contre 1,2748 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 80,31 USD contre 80,40 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 015,06 USD l'once contre 2 013,50,03 USD l'once hier soir.

Le calendrier de jeudi comprend les attentes des entreprises allemandes pour janvier et une évaluation de la situation actuelle en Allemagne à 1000 CET. Au même moment, l'indice ifo sur la confiance des entreprises en Allemagne est publié.

Dans la zone euro, les décisions de la Banque centrale européenne concernant les taux d'intérêt, le taux de dépôt et la facilité de prêt marginal de la BCE seront publiées à 1445 CET.

Outre-mer, à 1430 CET, les permis de construire, les demandes d'allocations chômage, l'indice des prix de base PCE et le PIB américain sont publiés.

En Europe, la conférence de presse de la BCE est attendue à 1445 CET et le discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE, à 1645 CET.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Aeffe, Salvatore Ferragamo et STMicroelectronics sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

