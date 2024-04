* En Europe, le CAC 40 stable et le Stoxx 600 prend 0,16% * Wall Street dans le vert à mi-séance * Les marchés se positionnent pour une baisse prochaine des taux de la BCE PARIS, 4 avril (Reuters) - Les marchés européens ont terminé en hausse, digérant de nombreux indicateurs publiés jeudi. À Paris, le CAC 40 a terminé stable à 8 151,55 points, tandis que le Dax allemand prenait 0,19% et le Footsie britannique 0,48%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sans direction, contre une progression de 0,11% pour le FTSEurofirst 300 et 0,16% pour le Stoxx 600 . Alors que la prochaine réunion de la Banque centrale européenne (BCE), le 11 avril, est dans la mire des investisseurs, le compte rendu de la dernière en date montre que les responsables de l'institution se préparent à une baisse des taux. Le flux de données encourage encore davantage les marchés à parier sur ce scénario, les prix à la production publiés jeudi s'affichant en repli plus marqué qu'attendu, signe que les pressions sur les prix se dissipent. Par ailleurs, l'activité européenne a basculé en territoire d'expansion en mars, un autre signal encourageant alors que l'économie du bloc stagne depuis six trimestres. Tout assouplissement monétaire en Europe demeure néanmoins conditionné à l'évolution des taux aux Etats-Unis: un différentiel monétaire trop important entre les deux zones affaiblirait les actifs européens et l'euro, limitant l'impact des baisses de taux de la BCE. Les marchés demeurent donc prudents et resteront attentifs aux prochaines publications d'indicateurs et aux commentaires de politique monétaire les prochaines semaines. VALEURS Renault a terminé en tête du CAC 40, en hausse de 3,16%, après que HSBC a relevé son objectif de cours sur le titre. Solutions 30 a plongé de 13,02%, les résultats en ligne de l'entreprise de services du numérique n'ayant pas compensé les inquiétudes sur la croissance du groupe et sa dette. Solvay a pris 3,82% après que le gérant de Greenlight Capital, un fonds spéculatif, a déclaré que le groupe était l'une de ses allocations favorites. Volvo Cars a gagné 6,7%, les ventes de véhicules du groupe ayant augmenté dans le monde de 25% en mars sur un an, à 78.970 unités, un niveau record pour le suédois. La chaîne de supermarché en ligne britannique Ocado a cédé 5,03% après avoir annoncé jeudi que son président, Rick Haythornthwaite, quitterait son poste l'an prochain. Delivery Hero a bondi de 14,5% après que l'investisseur activiste Sachem head a pris une participation de 3,6% dans le groupe. A WALL STREET Wall Street avance après des indicateurs encourageants, mais les investisseurs demeurent prudents avant la publication vendredi du rapport sur l'emploi. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,47% pour le Dow Jones , contre 0,74% pour le Standard & Poor's 500 , et 0,95% pour le Nasdaq Composite . TAUX Les rendements longs européens se sont repliés après des indicateurs encourageants et un compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE suggérant que la banque centrale se prépare à baisser ses taux. Le rendement du dix ans allemand a reculé de 2,3 pb à 2,362%, tandis que celui du taux à deux ans a avancé de 2 pb à 2,861%. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans perdait 1 pb à 4,3453%. CHANGES Le dollar se replie alors que les investisseurs réévaluent la trajectoire des taux aux Etats-Unis, qui pourraient diminuer plus rapidement que prévu. Le dollar abandonne 0,21% face à un panier de devises de référence , tandis que l'euro grignote 0,26% à 1,0863 dollar. La livre sterling se renforce de 0,12% à 1,2666 dollar. PÉTROLE Le brut s'érode en l'absence de catalyseurs majeurs, la dernière réunion de l'Opep+ s'étant conclue sans nouvelle recommandation de baisse de production. Le Brent se replie de 0,2% à 89,17 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décroît de 0,35% à 85,13 dollars . A SUIVRE VENDREDI : (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)