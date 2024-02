La Banque centrale européenne a enregistré une nouvelle perte financière importante en 2023, en épuisant ses dernières provisions, et a déclaré que d'autres pertes sont à prévoir, car les taux élevés font grimper les paiements d'intérêts aux banques.

Bien que la banque ait déclaré qu'elle pouvait fonctionner efficacement "indépendamment de toute perte", les comptes ont des implications plus larges - de la réputation et de l'indépendance aux finances de l'État.

L'explicatif suivant examine les risques et les coûts associés aux pertes de la BCE et des banques centrales nationales de la zone euro, qui compte 20 pays.

LA RÉPUTATION DE LA BCE EN SERA-T-ELLE AFFECTÉE ?

La BCE a imprimé des milliers de milliards d'euros pendant près d'une décennie, malgré les nombreuses mises en garde d'économistes conservateurs. Les pertes pourraient amplifier les voix critiques, surtout si les banques centrales demandent des capitaux supplémentaires à leurs gouvernements, ce que certains pourraient considérer comme un sauvetage public.

Les pertes, qui ont déjà réduit les revenus de l'État et pourraient entraîner des dépenses supplémentaires, pourraient inciter les gouvernements à remettre en question le mode de fonctionnement de la banque centrale, ce qui constituerait un risque potentiel pour sa légitimité et, en fin de compte, pour son indépendance.

Alors que les organismes officiels, du Fonds monétaire international à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), affirment que les pertes ne sont pas le signe d'une erreur politique, le grand public peut avoir du mal à comprendre les nuances, en particulier parce que les banques centrales fonctionnent différemment de toute autre entreprise.

Des pertes soutenues pourraient également nuire à la crédibilité de la banque centrale, car les investisseurs supposeraient alors qu'elle imprime de la monnaie sur une plus longue période.

LES PERTES AFFECTERONT-ELLES LES BUDGETS PUBLICS ?

Les gouvernements de la zone euro ont bénéficié pendant des décennies des dividendes versés par leurs banques centrales, de sorte que les pertes signifient également une perte de revenus pour les budgets. Si les provisions sont épuisées et que les pertes doivent être reportées, comme c'est le cas actuellement, même les bénéfices futurs deviennent inaccessibles aux actionnaires, puisque la banque doit d'abord compenser les pertes, puis reconstituer les provisions, avant de pouvoir verser des dividendes.

LA BCE AURA-T-ELLE BESOIN D'ÊTRE RECAPITALISÉE ?

Les banques centrales ne fonctionnent pas comme des banques commerciales et peuvent même fonctionner avec des fonds propres négatifs. En effet, la Reserve Bank of Australia et la Banque nationale tchèque, entre autres, ont des fonds propres négatifs, tout comme la Bundesbank allemande pendant une partie des années 1970.

Toutefois, certaines banques, dont la banque centrale des Pays-Bas, ont prévenu qu'une situation de fonds propres négatifs ne pouvait être maintenue pendant une "période prolongée" et qu'une recapitalisation par le gouvernement pourrait être nécessaire.

Les banques centrales des Pays-Bas, de Belgique et d'Allemagne ont toutes prévenu par le passé que d'autres pertes importantes étaient à prévoir.

La Riksbank suédoise - qui ne fait pas partie de la zone euro - a déjà déclaré que, conformément à ses nouveaux statuts, elle devait demander une recapitalisation au parlement parce que son capital était tombé en dessous du seuil requis.

CELA AURA-T-IL UNE INCIDENCE SUR LA RÉVISION DU CADRE DE LA BCE ?

La BCE est en train de revoir son cadre opérationnel, y compris la manière dont elle fournira des liquidités aux prêteurs dans le cadre d'une nouvelle normalité de banque centrale.

Au cours de la dernière décennie, elle a fourni des fonds "en abondance" et il reste encore 3 500 milliards d'euros (3 800 milliards de dollars) de liquidités excédentaires dans le système financier, des années après l'abandon de la politique monétaire ultra-légère.

L'une des questions à l'étude est de savoir combien la BCE rémunère les prêteurs sur les liquidités excédentaires qu'ils ont déposées à la banque au cours de la nuit. Certains responsables politiques estiment que la BCE devrait rémunérer une plus petite partie des dépôts bancaires au taux de 4 %, réduisant ainsi ses propres charges d'intérêt au détriment des bénéfices des banques.

Toutefois, une telle mesure n'est guère justifiée sur le plan de la politique monétaire et le seul mandat de la BCE est la stabilité des prix, de sorte qu'une mesure visant à consolider ses propres finances pourrait être juridiquement contestée.

Néanmoins, une période de pertes plus longue peut être jugée inacceptable parce qu'elle remet en question la viabilité du cadre, ce qui pourrait constituer une justification acceptable pour la réduction des paiements aux prêteurs commerciaux. (1 $ = 0,9215 euros) (Reportage de Balazs Koranyi ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)