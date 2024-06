Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - de l'allant avant la BCE qui devrait procéder à une baisse de taux - SMI avant-Bourse: +0,14% à 12'167,36 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,25% à 38'807 points - Nasdaq Comp (mercredi): +1,96% à 17'188 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,70% à 38'760 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: -ras SPI: - Addex T1: résultat net -3,1 mio CHF (-2,4 mio) liquidités 1,6 mio CHF (fin 2023: 3,9 mio) a sécurisé son financement au-delà de 2026 - Airesis 2023: chiffre d'affaires 121 mio CHF (149,7 mio) perte nette 36 (3,9) millions de francs suisses 2024: prévoit une croissance d'environ 40% du chiffre d'affaires délai jusqu'à fin juin pour publier le rapport annuel PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Presse: Glencore veut vendre sa participation dans le kazakh Kazzinc - Topadur Pharma et Oshen Holdings s'allient pour le traitement contre l'alopécie ANNONCES DE PARTICIPATIONS - APG SGA: Jcdecaux SE/Pargesa Asset Mgmt détiennent 30,296%; Jcdecaux SE 16,519% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 17,579% - Kardex: UBS Fund Management détient une part de 4,988% - Leonteq: UBS Fund Management AG détient une part de 3,067% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: statistiques d'hébergement avril/saison d'hiver DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage inchangé à 2,3% en mai, CVS 2,4% (2,3%) - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - PEH (1,00 CHF) DIVERS - CH: ras - international: BCE: une première baisse de taux attendue jeudi, et après? Les investissements dans le solaire dépassent les autres sources d'électricité Inde: sans majorité absolue, Modi va former une coalition gouvernementale Premier décès humain de la grippe aviaire de type H5N2, selon l'OMS Russie: une raffinerie touchée par une frappe ukrainienne DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9702 - USD/CHF: 0,8915 - future Conf: +36 pb à 145,08% (mercredi) - taux au comptant: 0,839% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +1,17% à 12'150 points - SLI (mercredi): +1,25% à 1'973 points - SPI (mercredi): +1,02% à 16'141 points - Dax (mercredi): +0,93% à 18'576 points - CAC 40 (mercredi): +0,11% à 8'007 points

awp-robot/ck