Robeco : les préoccupations politiques liées aux élections en France représentent une opportunité

Le 20 juin 2024 à 10:51 Partager

Robeco juge que l'environnement est actuellement favorable aux actions, mais prévient que les valorisations dans certains segments, tels que les actions américaines, les titres "high yield" et le dollar américain, restent excessivement élevées. Le gestionnaire d'actifs clôturé sa sous-pondération de l'Europe hors Royaume-Uni en raison de ses valorisations bon marché et de la solide performance du secteur bancaire.



Pour Colin Graham, responsable des stratégies multi-actifs, " les préoccupations politiques liées aux élections législatives anticipées en France, initiées par le président Macron, constituent une opportunité, alors que les euro-sceptiques dépoussièrent les arguments relatifs à la stabilité de la zone euro ". " Nous surveillerons la situation et veillerons à prendre en compte la volatilité ", ajoute-t-il.



" La reprise de l'activité manufacturière mondiale a entraîné une croissance positive du M2, avant même toute baisse des taux d'intérêt, et l'affaiblissement attendu de l'euro contribue à ce changement de point de vue ", poursuit Colin Graham.



Il fait remarquer que la hausse de la prime de risque provoquée par les élections françaises surprises de Macron a focalisé les inquiétudes des investisseurs sur la viabilité de la dette et la cohésion de la zone euro.



À ce stade, Robeco n'est pas préoccupé par la contagion de l'élection surprise en France, et souligne que la BCE a calmé les marchés obligataires avant l'élection italienne de 2022.