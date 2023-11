D'autres filiales du groupe immobilier autrichien Signa devraient déposer une demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité dès cette semaine, a déclaré lundi une personne ayant une connaissance directe de la question, après qu'une filiale ait déposé une telle demande à la fin de la semaine dernière.

Signa n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Vendredi, Signa Real Estate Management a déposé une demande d'insolvabilité auprès d'un tribunal local de Berlin, ont déclaré plusieurs personnes ayant connaissance de l'affaire.

Le géant autrichien de l'immobilier a été pris dans la déroute de l'immobilier européen, déclenchée par la plus forte hausse des coûts d'emprunt en 25 ans d'histoire de l'euro, un krach qui a frappé le plus durement l'Allemagne et la Suède.

La construction de Signa, la société immobilière de René Benko, avait déjà été interrompue sur six sites en Allemagne, dont l'un des plus hauts bâtiments du pays, avec des plans pour près de 200 000 mètres carrés d'espace.

Signa, qui est propriétaire du Chrysler Building de New York, avait progressé régulièrement cette année sur le projet de gratte-ciel Elbtower de 64 étages à Hambourg, jusqu'à ce qu'elle cesse de payer le constructeur, qui a interrompu les travaux.

L'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, est au cœur d'une crise immobilière après qu'une forte hausse des taux d'intérêt et des coûts de construction a contraint certains promoteurs à l'insolvabilité et a mis en suspens les transactions et la construction. (Reportage de Matthias Inverardi ; rédaction de John O'Donnell ; édition de Sabine Wollrab et Miranda Murray)