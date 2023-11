La victoire surprise du Parti de la liberté de Geert Wilders, parti d'extrême droite hostile à l'Union européenne, lors des élections néerlandaises a ouvert la voie à des mois d'incertitude. Aucun parti n'ayant obtenu plus de 25 % des voix, la formation d'une nouvelle coalition pour succéder à celle de Mark Rutte, l'un des plus anciens dirigeants européens, risque de s'éterniser. Il a fallu 299 jours pour nommer le gouvernement sortant. La position anti-européenne du Parti de la liberté et ses positions, qui comprennent des restrictions strictes sur l'immigration et des taxes plus élevées sur les banques, pourraient remettre en question l'image des Pays-Bas favorable aux entreprises, selon les analystes. Les actions des banques néerlandaises ont chuté jeudi.

Le parti de M. Wilders, qui a été exclu par les autres partis pendant des années, est pris plus au sérieux en tant que partenaire de coalition, mais les gens sont encore un peu dans l'expectative quant à la réussite de ce projet", a déclaré Marcel Klok, économiste chez ING. La question est de savoir quelles concessions politiques seront faites pour former un gouvernement.

"L'incertitude est donc un facteur déterminant pour l'avenir", a déclaré M. Klok.

Voici quatre questions clés pour les marchés :

1/ DANS QUELLE MESURE WILDERS EST-IL INQUIÉTANT POUR L'UE ?

Les Pays-Bas sous Rutte ont été un acteur clé de l'Union européenne et sont un contributeur important au budget de l'UE, donc une victoire pour un parti qui veut un référendum sur la sortie de l'Union est inquiétante.

Toutefois, M. Wilders a adopté une approche plus pragmatique au cours de la campagne et il devra collaborer avec les partis pro-UE s'il veut gouverner. L'euro n'a pas été ébranlé, augmentant de 0,3 % jeudi.

2/ LA RÉFORME DES FONDS DE PENSION EST-ELLE MENACÉE ?

Les opposants à une réforme cruciale des fonds de pension, entrée en vigueur en juillet, disposent désormais d'une majorité au Parlement. La réforme prévoit que le secteur néerlandais des pensions, le plus important de l'Union européenne avec ses 1 500 milliards d'euros (1 640 milliards de dollars), transfère les nouvelles épargnes ainsi que les épargnes accumulées vers un système à cotisations définies qui ne promet plus de prestations.

Le parti de M. Wilders souhaite revenir sur la réforme, tandis que le parti du Nouveau contrat social, un nouveau venu qui a terminé en quatrième position et qui est essentiel à la formation d'une coalition, souhaite que les participants au fonds aient le choix de passer ou non au nouveau système.

"S'ils décident de rester dans l'ancien système, cela aura un impact considérable sur les marchés financiers", a déclaré Bas van Zanden, analyste principal des retraites chez Rabobank. Le nouveau système devrait permettre aux fonds de pension de délaisser les actifs sûrs tels que les obligations d'État au profit d'actifs plus risqués, de sorte que les modifications se traduiraient par une diminution des changements d'actifs.

Mais plus il faudra de temps pour former un gouvernement, moins ces changements seront probables, car certains fonds de pension effectueront la transition en 2025, a ajouté M. van Zanden de Rabobank.

3/ QUELS SONT LES ENJEUX POUR LES BANQUES ?

Les banques ont fait les frais de la nervosité des marchés jeudi, ING et ABN AMRO perdant jusqu'à 2 %. Une majorité du parlement sortant a récemment soutenu l'augmentation des taxes sur les banques, ce qui a fait chuter les actions des prêteurs. La loi, qui, selon les critiques, nuira à la compétitivité du secteur, doit encore être approuvée par le Sénat néerlandais et les élections de mercredi ne devraient pas y faire obstacle.

L'augmentation de la taxation des banques bénéficie d'un large soutien, y compris de la part du parti de M. Wilders, qui est également favorable à l'imposition des bénéfices exceptionnels réalisés par les prêteurs grâce à la hausse des taux d'intérêt.

Mais étant donné la récente augmentation des taxes, cela "ne signifie pas nécessairement qu'ils voudraient un nouvel instrument", a déclaré M. Klok d'ING.

L'autorité néerlandaise de régulation des marchés enquêtera également sur le marché de l'épargne du pays, où, comme dans toute l'Europe, les taux de dépôt n'ont pas reflété la hausse des taux de la banque centrale.

"S'il constate que cela est dû à la concurrence assez faible dans le paysage bancaire des Pays-Bas, un nouveau gouvernement pourrait envisager des mesures pour y remédier", a déclaré Joost Beaumont, responsable de la recherche bancaire chez ABN AMRO.

4/ QU'ADVIENT-IL DES DÉPENSES PUBLIQUES ?

Connu comme le leader des pays européens "frugaux", le choc de la pandémie et de la crise énergétique a poussé le gouvernement sortant de M. Rutte à mettre en œuvre la politique de dépenses la plus expansionniste de l'histoire récente des Pays-Bas, selon ING.

ING s'attend à ce qu'un nouveau gouvernement maintienne des politiques de dépenses similaires, car les promesses des partis conduisent en moyenne à un déficit budgétaire structurel d'environ 3 % du PIB d'ici 2028, similaire à celui prévu dans le cadre de la politique actuelle.

(1 $ = 0,9168 euros)