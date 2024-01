FRANCFORT, 5 janvier (Reuters) - L'inflation en zone euro sur un an est repartie à la hausse en décembre et pourrait encore accélérer sur la première partie de 2024, atténuant la pression exercée par les marchés financiers sur la Banque centrale européenne (BCE) pour qu'elle commence à réduire ses taux d'intérêt.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européenne (IPCH) a augmenté de 2,9% sur un an le mois dernier dans les 20 pays partageant la monnaie européenne, après +2,4% en novembre.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une accélération plus marquée de l'inflation, à 3,0%.

Ces données semblent confirmer la prévision de la BCE selon laquelle l'inflation a atteint un creux en novembre et devrait désormais stagner dans une fourchette comprise entre 2,5% et 3% cette année, avant de ralentir à nouveau en 2025.

Cette tendance à la réaccélération, déjà observée dans les données parues jeudi pour la France et l'Allemagne, ne se retrouve pas toutefois dans les chiffres de l'inflation sous-jacente.

En excluant les éléments les plus volatils que sont les produits alimentaires non transformés et l'énergie, l'inflation a ralenti à 3,9% après 4,2% le mois précédent.

Une mesure plus étroite de la hausse des prix, qui exclut alimentation, énergie, alcool et tabac, a également décru, tombant à 3,4% après 3,6% en novembre.

Les responsables de la BCE pourraient toutefois se montrer inquiets de la hausse de 0,7% sur un mois des prix des services, dont le taux d'inflation annuel est resté stable à 4%.

Cette composante de l'inflation est étroitement liée aux salaires et pourrait signaler une hausse des pressions salariales de nature à alimenter une augmentation généralisée des prix.

Ce rebond de l'inflation intervient alors que les investisseurs et responsables de la BCE affichent des positions divergentes sur la trajectoire des prix et son implication pour la politique monétaire.

Les opérateurs de marché prévoient six baisses de taux de la BCE dans l'année, avec une première réduction des coûts d'emprunts en mars ou avril, mais les banquiers centraux affirment que les pressions sur les prix restent élevées et que l'inflation n'est pas encore sous contrôle.

La BCE rendra sa prochaine décision de politique monétaire le 25 janvier pour laquelle elle a déjà signalé qu'elle ne devrait pas annoncer de changements.

Après la publication des chiffres de l'inflation, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a accru sa progression et l'euro quelque peu réduit ses pertes face au dollar.

(Rédigé par Balazs Koranyi, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)