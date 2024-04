Bruxelles (awp/afp) - L'inflation a poursuivi son reflux dans la zone euro en mars, revenant à 2,4% sur un an, soit 0,2 point de moins qu'en février, grâce à une accalmie des prix alimentaires, a annoncé mercredi Eurostat.

Le recul est plus marqué que ce qui était attendu par les analystes interrogés par Factset et Bloomberg. En moyenne, ils tablaient respectivement sur 2,6% et 2,5%. L'inflation se rapproche encore de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE).

afp/al