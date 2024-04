Francfort (awp/afp) - La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé laisser ses taux inchangés jeudi, pour la cinquième fois consécutive, temporisant avant une possible baisse en juin alors que l'inflation a fortement reculé en zone euro.

Le taux de dépôt, qui fait référence, reste à 4,0%, son niveau le plus haut depuis le lancement de la monnaie unique en 1999, tandis que le taux de refinancement et le taux de facilité de prêt marginal se situent respectivement à 4,50% et 4,75%.

afp/ol