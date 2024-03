La roupie indienne était légèrement plus élevée mardi grâce à des entrées de fonds, maintenant son biais positif avant les données cruciales sur l'inflation des consommateurs américains.

La roupie était à 82,7425 pour le dollar américain à 10:55 a.m. IST, en hausse par rapport à 82,7575 dans la session précédente.

La roupie s'est maintenue dans une fourchette étroite de 3 paisa, après avoir atteint un plus haut de plus de six mois lundi.

"Au moins de notre côté, nous avons vu une bonne couverture des importateurs ces derniers jours", a déclaré un vendeur de devises étrangères dans une banque privée.

"Je pense que nous pouvons extrapoler cela à d'autres banques. L'idée que la roupie est une monnaie à fourchettes signifie que les baisses et les hausses décentes seront toujours suivies d'une reprise des opérations de couverture."

Amit Pabari, directeur général de la société de conseil en devises CR Forex, a déclaré que la roupie était "prête à se renforcer" grâce à l'afflux de capitaux et à la solidité des fondamentaux économiques de l'Inde.

"La roupie devrait tendre vers le niveau de 82,50", a-t-il déclaré.

Les autres monnaies asiatiques étaient principalement en baisse avant les données sur l'inflation américaine.

Les données sur l'inflation de février permettront de savoir si la hausse de janvier n'était qu'un accident de parcours ou si les prix sont plus persistants.

"Notre principal intérêt pour les données est d'observer le degré de persistance de l'inflation, ou de rigidité", a déclaré la banque ANZ dans une note.

L'inflation de base a augmenté de 0,85 % en janvier, le chiffre le plus élevé en glissement mensuel depuis 22 mois, ajoute la note.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation globale américaine augmente de 0,4 % et l'inflation de base de 0,3 %. (Reportage de Nimesh Vora ; Rédaction de Sohini Goswami)