Le yen est tombé à son plus bas niveau depuis trois semaines mardi, les mesures prises la semaine dernière par la Banque du Japon pour modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux ayant pesé sur la monnaie, tandis que le dollar australien a chuté après que la Banque de réserve d'Australie a laissé ses taux d'intérêt inchangés.

La banque centrale australienne a maintenu mardi ses taux d'intérêt à 4,1 % pour le deuxième mois, déclarant que les augmentations passées avaient permis de refroidir la demande, mais a averti qu'un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire pour freiner l'inflation.

Le dollar australien a chuté de 0,73 % à 0,6668 $ après la décision, effaçant presque ses gains de 0,87 % enregistrés en juillet.

Matt Simpson, analyste principal chez City Index, a déclaré que le mouvement de l'Aussie suggérait que tout le monde n'était pas positionné pour le maintien de la RBA, notant que les données plus faibles que prévu de la Chine ont également pesé sur la monnaie sensible au risque.

"Je pense qu'il était juste que la RBA maintienne sa décision aujourd'hui, étant donné que l'inflation moyenne ajustée et le chômage correspondaient aux prévisions de la RBA. Et cela aurait pu envoyer un message confus si la RBA avait augmenté après des données plus faibles sur l'inflation et le commerce de détail".

Plus tôt dans la séance, le yen a glissé à 142,84 pour un dollar, son plus bas niveau depuis trois semaines. Il a atteint en dernier lieu 142,79, en baisse de 0,36%.

La monnaie asiatique est en pleine effervescence depuis vendredi, lorsque la BOJ a fait un nouveau pas vers un lent abandon de décennies de stimulation monétaire massive, en disant qu'elle offrirait d'acheter des obligations du gouvernement japonais à 10 ans à 1,0 % dans des opérations à taux fixe, au lieu du taux précédent de 0,5 %.

Les marchés pourraient tester le degré de "flexibilité" de la BOJ dans les mois à venir", a déclaré Carlos Casanova, économiste principal pour l'Asie chez UBP à Hong Kong, dans une note, ajoutant que les changements subtils suggèrent que la BOJ pourrait se préparer à modifier l'objectif de la CJC en 2023.

"Comme la nouvelle ligne dans le sable est de 1 %, il serait logique d'élargir la bande YCC à ce niveau."

La décision de la BOJ pourrait également avoir des implications sismiques pour les flux monétaires mondiaux, étant donné qu'un yen bon marché qui a été peu coûteux à emprunter a été un pilier du financement du marché des capitaux pendant des années et qu'il est maintenant confronté à une pression à la hausse des rendements japonais juste au moment où les taux mondiaux semblent atteindre leur maximum.

Parallèlement, des enquêtes privées ont montré mardi que l'activité des usines en Asie s'est contractée en juillet, alors que la fragile reprise de la région est touchée par le ralentissement de la croissance mondiale et la faiblesse de l'économie chinoise.

L'indice Caixin/S&P Global des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière chinoise est tombé à 49,2 en juillet, contre 50,5 en juin, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 50,3 et marquant la première baisse de l'activité depuis le mois d'avril.

Le yuan au comptant a ouvert à 7,1550 pour un dollar et changeait de mains à 7,1648 à la mi-journée, soit 0,51% de moins que le point médian.

Lundi, les données de l'enquête de la Réserve fédérale ont montré que les banques américaines ont signalé des normes de crédit plus strictes et une demande de prêt plus faible de la part des entreprises et des consommateurs au cours du deuxième trimestre.

L'enquête trimestrielle de la Fed, Senior Loan Officer Opinion Survey, ou SLOOS, a également montré que les banques s'attendent à un nouveau resserrement des normes pour le reste de l'année 2023, ajoutant une preuve supplémentaire que la hausse des taux d'intérêt a un impact sur l'économie.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,118% à 102, après avoir atteint un nouveau pic de trois semaines de 102,07 plus tôt dans la session.

La livre sterling était à 1,2829 $, en baisse de 0,06 % sur la journée, après avoir gagné 1,1 % en juillet. La réunion de politique générale de la Banque d'Angleterre de jeudi est sous les feux de la rampe, les marchés étant également divisés entre une augmentation de 25 et de 50 points de base.

L'euro a baissé de 0,05 % à 1,0987 $, tandis que le kiwi a chuté de 0,32 % à 0,619 $.