Le yen s'est affaibli lundi, prolongeant les pertes subies lors d'une séance volatile à la fin de la semaine dernière après que la Banque du Japon (BOJ) a relâché son emprise sur les taux d'intérêt, mais il reste en bonne voie pour réaliser son premier gain mensuel contre le dollar depuis le mois de mars.

L'agenda de la semaine prochaine est chargé, avec les données sur l'inflation et le PIB de la zone euro attendues plus tard lundi, la réunion de la Banque d'Angleterre jeudi, et les chiffres de l'emploi aux États-Unis vendredi, le premier de plusieurs points de données qui influenceront la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt en septembre.

Le dollar a atteint 142,22 yens, son niveau le plus élevé depuis trois semaines, au début des échanges européens lundi, et était en dernière position en hausse de 0,7 % à 142,1.

La monnaie japonaise a été prise d'assaut vendredi, les traders essayant de déterminer les implications de la décision de la BOJ de maintenir des taux très bas tout en assouplissant sa politique de contrôle de la courbe des taux obligataires (YCC) et en assouplissant sa défense d'un plafond de taux d'intérêt à long terme.

Le dollar a finalement terminé la session de vendredi avec un gain de 1,2 % contre le yen, bien que ce soit après avoir glissé de 1 % à son plus bas niveau de 138,05 yens.

Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis neuf ans lundi, incitant la banque centrale à mener des opérations d'achat supplémentaires pour ralentir sa hausse, ce qui a pesé sur la monnaie.

"La décision de la BoJ d'intervenir rapidement a probablement surpris certains participants au marché et a encouragé la vente de yens pendant la nuit", ont déclaré les analystes de MUFG dans une note de lundi.

"Dans le même temps, l'incapacité du yen à maintenir ses gains après l'annonce de la politique de la BoJ la semaine dernière pourrait également refléter le message de la BoJ selon lequel elle n'est pas pressée de commencer à augmenter les taux d'intérêt."

Ailleurs en Asie, les données de lundi ont montré que l'activité manufacturière de la Chine a chuté pour un quatrième mois consécutif en juillet, bien que le dollar australien exposé à la Chine et les actions chinoises aient été soutenus par des nouvelles mesures visant à stimuler la reprise économique du pays qui s'essouffle.

Le dollar australien était en hausse de 0,7 % à 0,6694 $, et le yuan offshore a légèrement augmenté et s'est échangé à 7,1467 pour un dollar, bénéficiant du soutien d'une annonce du Conseil d'État chinois lundi sur les mesures visant à restaurer et à développer la consommation dans les secteurs de l'automobile, de l'immobilier et des services.

LES HAUSSES DE LA FED SONT-ELLES TERMINÉES ?

Le dollar américain se dirigeait vers une perte mensuelle sur la perspective que le cycle agressif de hausse des taux de la Réserve fédérale - un moteur clé de la force du dollar - pourrait avoir pris fin avec l'augmentation de 25 points de base de la semaine dernière.

L'indice du dollar est resté stable à 101,69, mais s'attendait à une baisse mensuelle d'environ 1 %, prolongeant ainsi sa perte pour un deuxième mois consécutif.

Le dollar se dirige vers sa première perte mensuelle contre le yen depuis mars, et sa deuxième perte mensuelle consécutive contre l'euro et la livre.

Les données de vendredi ont montré que le taux d'inflation annuel américain a augmenté à son rythme le plus lent depuis plus de deux ans en juin, avec une pression sous-jacente sur les prix en baisse, atténuant la pression sur le Comité fédéral de l'open market (FOMC) pour continuer à augmenter les taux d'intérêt.

Avec deux autres rapports mensuels sur l'IPC et les salaires avant la prochaine réunion de la Fed en septembre, les marchés ont tout le temps de changer d'avis, et donc, selon Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank, "toutes les routes cette semaine mènent aux salaires américains de vendredi".

L'euro a augmenté de 0,1 % pour atteindre 1,1029 $ lundi, avant les données provisoires de l'IPC et du PIB de la zone euro. Les données nationales sur l'inflation de vendredi ont montré un tableau mitigé, supérieur aux attentes en Espagne, mais un peu inférieur aux attentes en France et en Allemagne.

L'euro vise un gain mensuel d'environ 1%. La réunion politique de la Banque centrale européenne de la semaine dernière a augmenté la possibilité d'une pause dans les taux en septembre.

La livre sterling a gagné 0,13 % à 1,2850 $ avant la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) cette semaine, les prix du marché étant finement équilibrés entre une augmentation de 25 et 50 points de base. Elle devrait enregistrer un gain mensuel de 1,3 %.