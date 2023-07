Les dollars australien et néo-zélandais ont rebondi lundi après les fortes baisses récentes. Les données chinoises sur l'activité industrielle, meilleures que ce que l'on craignait, et un nouveau soutien pour stimuler la croissance économique ont soutenu le sentiment.

Le dollar australien a gagné 0,4 % à 0,6676 $, après avoir subi une baisse de 1,6 % au cours des deux dernières séances pour atteindre un creux de trois semaines de 0,6623 $. Il bénéficie d'un soutien aux alentours de 60 cents et d'une résistance aux alentours de 67 cents.

Le dollar australien a prolongé son rebond de vendredi sur le yen, en hausse de 0,8% à 94,58 yens.

La décision choc de la Banque du Japon (BOJ) vendredi de lever le couvercle sur les rendements obligataires a d'abord fait bondir le yen, mais il s'est rapidement retourné car les investisseurs semblaient toujours heureux d'effectuer des opérations de portage, ou des positions financées par le yen dans des monnaies à haut rendement.

Le dollar kiwi était également en hausse de 0,4 % à 0,6178 $, s'éloignant d'un plus bas d'un mois de 0,6121 $ atteint vendredi dernier. Il a augmenté de 0,6% sur le yen à 87,53 yens.

Les données ont montré lundi que l'activité manufacturière en Chine, le plus grand marché d'exportation des deux devises, a continué à se contracter en juillet, bien qu'à un rythme plus lent, tandis que la publication de nouvelles mesures politiques en Chine pour stimuler la consommation et les promesses des grandes villes pour soutenir le secteur de l'immobilier ont soutenu le sentiment de risque.

Les deux monnaies ont également reçu un certain soutien de la part des données américaines de vendredi qui ont montré une diminution des coûts salariaux et de l'inflation de base, alimentant l'espoir que la Réserve fédérale a terminé son resserrement.

"Le dollar pourrait être volatil cette semaine. Le risque est une nouvelle hausse du dollar parce que les perspectives mondiales plus faibles favorisent le dollar comme valeur refuge", a déclaré Kristina Clifton, économiste à la Commonwealth Bank of Australia.

"L'AUD/USD peut temporairement augmenter d'environ ½ cent si la RBA augmente de 25 pb mardi comme nous le prévoyons."

En effet, la décision sur les taux de la Reserve Bank of Australia est le principal événement à risque cette semaine, les marchés soupçonnant les décideurs politiques de maintenir les taux stables, mais une faible majorité d'économistes étant en faveur d'une hausse, arguant que l'inflation est susceptible de rester stable pendant un certain temps.

Les obligations locales ont progressé en même temps que leurs homologues mondiales, le rendement des obligations d'État australiennes à trois ans ayant baissé de 6 points de base à 3,866 %, et le rendement des obligations à dix ans ayant également baissé de 5 points de base à 4,008 %. (Reportage de Stella Qiu ; édition de Robert Birsel)