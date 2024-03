Le yen a chuté mardi après que la Banque du Japon (BOJ) a mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs dans une décision monumentale mais très attendue, tandis que le dollar australien a également glissé après que sa banque centrale a maintenu ses taux stables.

La Banque du Japon a mis fin à huit années de taux d'intérêt négatifs et à d'autres vestiges de sa politique peu orthodoxe mardi, mettant ainsi un terme à des années de politique ultra-libre.

Le yen a reculé de près de 0,4 % par rapport au dollar dans une réaction spontanée à la suite de la décision, alors que les marchés avaient largement anticipé un changement avant le résultat de mardi.

L'euro a également fait un bond de 0,45 % par rapport au yen pour atteindre 162,885, tandis que la livre sterling s'est achetée 190,56 yens.

La BOJ a également déclaré, à l'issue de sa réunion de politique générale de deux jours, qu'elle mettrait fin à ses achats de fonds négociés en bourse japonais et réduirait le montant des obligations d'État japonaises (JGB) qu'elle achètera.

En Australie, le dollar australien a poursuivi son déclin après que la Reserve Bank of Australia (RBA) a laissé ses taux inchangés, comme prévu, mais a atténué sa tendance au resserrement.

La devise des Antipodes a perdu près de 0,4 % dans le sillage de la décision à 0,6535 $.

"Maintenir les taux d'intérêt et les orientations politiques inchangés semble être une décision raisonnablement simple en présence d'une grande incertitude", a déclaré Carl Ang, analyste de la recherche sur les revenus fixes chez MFS Investment Management.

La RBA a déclaré dans son communiqué de mardi que "bien qu'il y ait des signes encourageants de modération de l'inflation, les perspectives économiques restent incertaines".

Ailleurs, le dollar néo-zélandais est tombé à son plus bas niveau en un mois, à 0,6066 dollar, tandis que la livre sterling a atteint son plus bas niveau en deux semaines, à 1,27135 dollar, en raison d'un dollar globalement plus fort.

L'euro a peu changé à 1,0873 $, après avoir touché un creux de deux semaines à 1,0866 $ lors de la session précédente.

Le rebond du billet vert s'explique par une récente série de données économiques américaines solides indiquant une inflation encore faible, ce qui a incité les investisseurs à revoir leurs attentes quant au rythme et à l'ampleur des réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

Cela se produit avant la décision politique de la Fed prévue pour mercredi, où l'accent sera mis sur tout indice concernant la date à laquelle la banque centrale pourrait commencer son cycle d'assouplissement des taux d'intérêt.

"Nous nous attendons à ce que le FOMC continue à montrer une base de trois réductions pour 2024 lors de sa réunion de mars et nous avons abaissé nos propres prévisions à trois réductions contre quatre précédemment en 2024", a déclaré David Mericle, économiste en chef de Goldman Sachs pour les États-Unis, dans une note à l'intention des clients.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a atteint un sommet de deux semaines à 103,67.