Le dollar australien s'est légèrement replié mercredi après que les données sur l'inflation ont surpris à la baisse et ont renforcé les attentes selon lesquelles le prochain mouvement des taux d'intérêt serait une réduction, même si ce n'est pas avant quelques mois.

L'indice mensuel des prix à la consommation (IPC) pour février a augmenté de 0,2 % par rapport à janvier, maintenant le rythme annuel à 3,4 %, son plus bas niveau depuis deux ans, alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 3,5 % ou plus.

Une forte baisse des coûts des vacances a permis de compenser les hausses des prix du carburant, de l'éducation et de l'habillement. Les prix des biens échangeables sont restés pratiquement inchangés au cours du mois. Les biens non échangeables, qui sont principalement des services, ont augmenté de 0,3 %.

Le rythme annualisé de l'inflation de l'IPC sur trois mois a ralenti à 2,4 %, ce qui le place dans la fourchette cible de la Reserve Bank of Australia (RBA) de 2 % à 3 %, mais une mesure clé de l'inflation de base s'est avérée plus difficile à mesurer.

"C'est un résultat mitigé, mais l'inflation globale est fermement en passe de dépasser les prévisions de la RBA de 3,7 % au premier trimestre", a déclaré Abhijit Surya, économiste chez Capital Economics.

"Le résultat est que, bien que rien dans la publication de l'IPC d'aujourd'hui n'exclue définitivement une baisse des taux en août, la Banque pourrait bien décider qu'elle a besoin de voir plus de données avant d'être convaincue qu'elle a fait son travail.

Les marchés impliquent environ 68 % de chances que la RBA réduise son taux de 4,35 % d'un quart de point en août, alors qu'un mouvement est entièrement prévu pour septembre. Les contrats à terme prévoient un assouplissement relativement modeste de 40 points de base pour l'ensemble de l'année 2024, contre 78 points de base aux États-Unis.

L'Aussie a légèrement baissé sur les données à 0,6527 $, mais reste au-dessus du support graphique à 0,6504 $. La résistance immédiate se situe autour de 0,6560 $.

Le dollar néo-zélandais a été modéré à 0,5999 $, après avoir touché un plus bas de quatre mois à 0,5986 $ en début de semaine.

Une série de données économiques peu encourageantes a conduit les marchés à tabler sur une baisse des taux en août de la part de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ), même si la banque centrale ne prévoit pas d'assouplissement avant 2025.

Le gouvernement néo-zélandais a déclaré mercredi qu'il était peu probable qu'il renoue avec un excédent budgétaire au cours de l'année se terminant en juin 2027 et qu'il n'était même pas certain d'avoir un excédent l'année suivante, le Trésor prévoyant un ralentissement de la croissance et une baisse des recettes fiscales.

Les dernières projections du Trésor montrent que l'économie ne devrait croître que de 0,1 % au cours de l'année qui s'achève en juin, contre une prévision de 1,5 % en décembre. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Jamie Freed)