Le dollar australien s'est envolé mercredi après que les données aient montré que l'inflation s'est accélérée beaucoup plus que prévu en mai, ce qui a eu pour effet de faire chuter les obligations, les investisseurs estimant que le risque d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt était plus élevé.

Le rapport mensuel sur les prix à la consommation (CPI) a montré que l'inflation annuelle a augmenté à 4,0 % en mai, contre 3,6 % en avril et bien au-delà des prévisions de 3,8 %. Une mesure clé de l'inflation de base a également augmenté pour atteindre 4,4 %, le chiffre le plus élevé en six mois et une surprise majeure.

La Reserve Bank of Australia (RBA) avait déjà prévenu qu'elle était attentive aux risques de hausse de l'inflation, ce qui signifie qu'une nouvelle hausse des taux n'est pas à exclure.

"Cela permettra à la RBA de continuer à battre le tambour de la hausse des taux pour le moment et soutiendra également l'AUD, en particulier sur les croisements contre les devises des banques centrales qui restent dovish", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo.

Les marchés ont rapidement augmenté la probabilité d'une hausse des taux à 39 %, contre 12 % avant les données, avec un mouvement probable en août après la publication du rapport complet sur l'IPC du deuxième trimestre.

Les contrats à terme ont également exclu toute possibilité de réduction du taux d'escompte de 4,35 % cette année et ne prévoyaient plus que 20 points de base d'assouplissement d'ici la fin de l'année 2025, contre 44 points de base au début de la journée.

Le dollar australien s'est raffermi de 0,4 % à 0,6675 $, et semble prêt à tester la résistance autour de 0,6679 $.

Le dollar néo-zélandais est resté à la traîne à 0,6117 $, après avoir passé les derniers jours coincés dans une fourchette étroite de 0,6105 $/6140 $.

Les contrats à terme sur les obligations australiennes à trois ans ont perdu 14 points de base à 95,970, la plus forte baisse quotidienne en deux mois. Les rendements des obligations à 10 ans ont augmenté de 11 points de base pour atteindre 4,315%.

Le rapport sur l'IPC pour le trimestre de juin est attendu le 31 juillet, quelques jours avant la réunion de politique de la RBA le 7 août. La banque centrale s'attendait à ce que l'inflation, mesurée en moyenne par l'indice de référence, ralentisse à 3,8 % au cours du trimestre.

"Les données mensuelles suggèrent que l'inflation moyenne annuelle ajustée pourrait être restée autour de 4,0 % au deuxième trimestre", a déclaré Marcel Thieliant, responsable de l'économie de l'Asie-Pacifique chez Capital Economics.

"Toutefois, comme l'économie se porte moins bien que prévu, nous pensons que la RBA prendra la surprise à la hausse dans la foulée", a-t-il ajouté, et il continue de penser que la prochaine mesure sera une réduction au début de l'année prochaine. (Reportage de Wayne Cole, édition de Shri Navaratnam)