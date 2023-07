Une enquête parlementaire suisse sur le rôle joué par les institutions publiques dans l'effondrement et le sauvetage d'urgence du deuxième plus grand prêteur de Suisse, le Credit Suisse, prendra 12 à 14 mois pour être achevée, a déclaré son président jeudi.

La commission d'enquête est l'outil le plus puissant des législateurs suisses et c'est seulement la cinquième fois qu'une telle enquête parlementaire est lancée.

"La tâche principale de la commission sera d'enquêter sur la légalité, l'opportunité et l'efficacité de la conduite des affaires par les autorités et organes compétents dans le contexte de la crise du Credit Suisse et de faire rapport au Parlement suisse", a déclaré la commission dans un communiqué.

Après une première réunion le 16 juin, la commission a tenu sa première réunion régulière jeudi à Berne, où elle a défini certaines de ses règles.

Elle a décidé d'observer un devoir de stricte confidentialité pour les membres de la commission et les personnes appelées à être interrogées, en invoquant le secret des documents et des informations à divulguer.

L'enquête, qui est menée par 14 législateurs des chambres haute et basse du pays, examinera la manière dont le gouvernement suisse et le ministère des finances ont agi pendant la période qui a précédé l'accident.

Elle examinera également le rôle joué par l'autorité de régulation financière FINMA ainsi que par la Banque nationale suisse.

La présidente de la Commission, Isabelle Chassot, membre du parti Die Mitte, a déclaré lors d'une conférence de presse à Berne qu'elle s'attendait à ce que la Commission dure de 12 à 14 mois.

UBS a accepté de racheter Credit Suisse pour 3 milliards de francs suisses (3,48 milliards de dollars) en mars, après que des clients paniqués ont retiré de l'argent de leurs comptes auprès du prêteur en difficulté.

(1 dollar = 0,8627 franc suisse)