Les prix à la consommation australiens ont augmenté plus que prévu en avril, en raison d'une hausse des prix du carburant et d'une forte augmentation des prix de l'immobilier, ce qui laisse penser que l'inflation restera probablement sous la pression de la banque centrale.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 6,8 % en avril par rapport à l'année précédente, selon les données du Bureau australien des statistiques, mercredi, contre 6,3 % en mars et des prévisions de marché de 6,4 %.

Sur une base mensuelle, l'IPC a augmenté de 0,8 % par rapport à mars. Les prix excluant les fruits et légumes volatiles, le carburant et les voyages de vacances, ont augmenté de 6,5 % en avril, en baisse par rapport à 6,9 % en mars.

Le dollar australien a atteint un sommet de 0,6538 $ après la publication des données, mais a rapidement perdu ses gains en raison de la faiblesse des données chinoises. Les marchés ont augmenté les chances d'une augmentation d'un quart de point le mois prochain à 28%, voyant les taux terminaux atteindre 4,1% d'ici septembre, par rapport à 4,0% auparavant.

"Il semble maintenant plus probable qu'improbable que l'inflation du deuxième trimestre dépasse les prévisions de la RBA de 6,3 %", a déclaré Marcel Thieliant, économiste principal chez Capital Economics.

"Associé à la force croissante du rebond du marché de l'immobilier et à la poursuite de la faible croissance de la productivité, cela convaincra presque certainement la RBA de relever à nouveau les taux d'intérêt, peut-être dès la semaine prochaine".

La Reserve Bank of Australia a prévenu que d'autres hausses de taux pourraient être nécessaires pour ramener l'inflation à son niveau cible d'ici la mi-2025, après avoir augmenté les taux d'intérêt de 375 points de base depuis mai dernier pour atteindre 3,85 %, un niveau inégalé depuis 11 ans.

Au cours du mois dernier, les données économiques ont été en grande partie peu encourageantes. Les ventes au détail sont restées stables en avril, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses alimentaires et leurs sorties au restaurant, les augmentations trimestrielles des salaires ont manqué les prévisions et un marché du travail en pleine effervescence a montré des signes d'essoufflement.

Les données de mercredi ont montré que les facteurs les plus importants étaient un bond de 8,9 % du logement, une augmentation de 7,9 % des aliments et des boissons non alcoolisées et une hausse de 7,1 % des coûts de transport.