Zürich (awp) - Dans la foulée du rachat de Credit Suisse par UBS intervenu le 12 juin, la Banque nationale suisse (BNS) modifie les statistiques figurant sur son portail afin de garantir leur confidentialité.

Depuis cette acquisition, la catégorie des grandes banques ne comprend plus que des entités d'un seul et même groupe, note le gendarme monétaire mardi. "La publication des données afférentes à cette catégorie ne permettrait donc plus de garantir leur confidentialité", selon le document. "Étant donné qu'il est possible de déduire les données de cet agrégat en soustrayant celles d'autres catégories du total 'Toutes les banques', il convient de renoncer à publier des données sur d'autres catégories".

La BNS publiera uniquement les données de l'agrégat 'Toutes les banques' à compter de la date de référence du 30 juin 2023, "considérant que les catégories restantes ne reflètent plus la structure du secteur bancaire".

L'institut d'émission vérifie actuellement s'il est envisageable de publier certaines données relatives aux catégories de banque utilisées jusqu'ici et étudie d'autres ventilations.

