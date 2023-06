Zurich (awp) - Le chemin à parcourir pour atteindre la stabilité des prix - soit une inflation égale ou inférieure à 2% - est encore long, a averti jeudi Eric Scheidegger, chef de la direction de la politique économique du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

"Des effets de second tour ne sont pas exclus", a poursuivi M. Scheidegger lors d'une conférence de presse. L'inflation pourrait en effet encore être portée par le manque de main d'oeuvre sur le marché de l'emploi et d'éventuelles hausses des salaires qui souffleraient sur les braises de l'accélération des prix.

En Suisse, l'inflation a ralenti en mai à 2,2% sur un an, après 2,6% en avril. Mais si les prix reculent, le taux d'inflation n'a pas encore atteint la fourchette de 0% à 2% visée par la Banque nationale suisse (BNS) et qu'elle assimile à la stabilité des prix.

Certains éléments ayant conduit ces derniers mois au renchérissement des prix au niveau mondial sont cependant en train de disparaître. Il en va ainsi des problèmes d'approvisionnement en Suisse et à l'international, a souligné le responsable du Seco.

"L'indice PMI indique clairement une accalmie au niveau des difficultés de livraison, c'est une bonne nouvelle pour l'évolution conjoncturelle et plaide en faveur d'un ralentissement du renchérissement", a-t-il ajouté.

Les prix de l'énergie ont aussi poursuivi leur chute, après l'envolée provoquée l'année dernière en raison de la guerre en Ukraine et des craintes de pénuries en hiver.

L'inflation de base préoccupe encore

"Mais le renchérissement est toujours présent est reste une préoccupation", notamment au niveau de l'inflation de base - soit ajustée des prix de l'énergie et des produits frais - qui reste "tenace", selon Eric Scheidegger. "Il faudra continuer à observer l'inflation de base en Suisse".

Cette dernière est principalement portée par les prix de l'alimentaire et pour les services, notamment dans la restauration et l'hôtellerie, les loisirs et le logement. En mai, cet indicateur se situait à 1,9% sur un an, après 2,2% en avril.

Revenant sur la croissance économique en début d'année, avec un produit intérieur brut (PIB) qui a augmenté de 0,6% sur un an au premier trimestre, M. Scheidegger a admis que la période avait été positive d'un point de vue conjoncturel. Sur les trois premier mois de 2023, c'est la demande intérieure qui a surtout soutenu l'économie, notamment dans les services et la consommation privée, mais aussi le secteur industriel.

Si le premier partiel de l'année a été bon, il n'en sera pas de même au deuxième trimestre, a reconnu le responsable du Seco. Les deux derniers trimestres de 2023 devraient également être plus mesurés.

Les indicateurs conjoncturels du Seco ou l'indice des directeurs d'achat (PMI) montrent cependant une certaine confiance dans l'évolution économique future.

al/vj