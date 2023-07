Zurich (awp) - Le tableau dressé par les analystes quant aux perspectives de l'économie helvétique reste sombre. Toutefois, les prévisions d'inflation pour l'année en cours et la prochaine continuent de se rapprocher de la cible de la Banque nationale suisse (BNS), sous les 2%.

L'indice CS CFA concocté par Credit Suisse s'est établi à -32,6 points en juillet, se détériorant marginalement par rapport à juin (-30,8 points), selon le document publié mercredi. Les récentes données américaines, qui se sont révélées robustes, n'ont pas réussi à inverser la tendance chez les analystes interrogés quant à leurs projections sur les six prochains mois. Les perspectives restent moroses quant aux partenaires les plus importants des exportations helvétiques, la zone euro et les Etats-Unis. Dans ce domaine, les attentes s'assombrissent.

Comparé à avril, les experts tablent sur une croissance du produit intérieur brut suisse légèrement plus solide, à 1,4% après 1,2%. En revanche, la moyenne des prévisions pour 2024 est tombée à 1,4% contre 1,6% il y a trois mois.

Un peu moins de la moitié des sondés tablent sur une inflation entre 1 et 2% en Suisse cette année, quand 42% d'entre eux visent une fourchette entre 2 et 3%. Dans l'ensemble, les projections sont inférieures à celles d'avril. La moyenne a diminué à 2,3% contre 2,6% il y a trois mois. Pour 2024 aussi, les prévisions sont plus modérées: en moyenne, un taux de 1,8% est escompté, soit dans la cible de la BNS, alors qu'il était encore situé à 2% en avril.

En tout, 43 analystes ont participé à l'enquête ce mois-ci.

ck/jh