Genève (awp) - La Banque cantonale du Valais (BCVs) a bouclé le premier semestre 2023 sur des produits et des bénéfices en nette progression par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le sillage de la dernière hausse de taux opérée par la Banque nationale suisse, l'établissement va relever au 1er septembre la rémunération de ses épargnants.

Le résultat brut des opérations sur intérêts a bondi de plus d'un tiers sur un an (+36,4%) à 117,3 millions de francs suisses. Les recettes générées par les commissions et prestations de services sont restées peu ou prou stables à 22,4 millions, alors que les avoirs administrés ont enflé de de 6,8% pour s'établir à 15,3 milliards, indique l'institut cantonal coté à la Bourse suisse mardi dans un communiqué.

Les produits d'exploitation totalisent 143 millions de francs suisses, en hausse de 12,2%, alors que les charges n'ont augmenté que de 4,7% à 62,9 millions, débouchant sur un ratio coûts/revenus de 44,0%, contre 47,1% un an plus tôt, ce qui permet à la BCVs de figurer "parmi les banques les plus efficientes de Suisse".

Le résultat opérationnel s'est enrobé d'un peu plus d'un cinquième à 74,1 millions et le bénéfice semestriel d'autant à 65,7 millions.

Suite au relèvement de 0,25% du taux directeur de la BNS à 1,75% fin juin, contre 1,00% en début d'année, la banque cantonale a décidé d'augmenter les taux d'intérêt appliqués aux comptes d'épargne de sa clientèle.

Pour la suite des opérations, la direction de la BCVs s'attend à ce que les banques centrales poursuivent leur resserrement monétaire dans le cadre de la lutte contre l'inflation. S'appuyant sur les projections de l'institut BAK Economics, elle anticipe une progression de 1,2% du PIB valaisan pour l'année en cours, portée par la chimie-pharmaceutique, la construction et l'hôtellerie-restauration, contre 0,3% en moyenne nationale.

Dans ce contexte, elle table sur des résultats annuels "supérieurs aux exercices précédents", sans plus de précision.

