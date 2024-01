PÉKIN (Reuters) - L'économie chinoise a progressé au quatrième trimestre, montrent des données officielles publiées mercredi, ce qui laisse à penser qu'elle pourrait atteindre l'objectif de croissance annuelle fixé par Pékin.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS), le Produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé en rythme annuel de 5,2% au quatrième trimestre.

Il s'agit toutefois d'une croissance inférieure aux attentes des analystes, qui anticipaient une hausse de 5,3%.

En 2023, le PIB chinois a progressé de 5,2%, en ligne avec les attentes des analystes, grâce notamment à l'effet de base faible de l'année précédente, marquée par les confinements liés à l'épidémie de COVID-19.

Pékin a fixé un objectif de croissance d'environ 5% pour 2023.

Sur une base trimestrielle, le PIB a augmenté de 1,0% en octobre-décembre, conformément aux attentes, contre une croissance révisée à 1,5% au trimestre précédent.

L'économie chinoise a eu du mal à rebondir de manière forte et durable depuis l'émergence du COVID-19. La crise persistante dans le secteur de l'immobilier, le moral en berne des consommateurs et des entreprises, l'endettement croissant des collectivités locales et la faiblesse de la croissance mondiale ont également pesé l'an dernier sur la deuxième économie mondiale.

(Reportage Kevin Yao, Ellen Zhang et Joe Cash; version française Camille Raynaud)