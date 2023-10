PEKIN, 13 octobre (Reuters) - Les prix à la consommation en Chine ont été stables en septembre, tandis que les prix à la consommation ont reculé à un rythme plus lent, montrent des données officielles publiées vendredi, indiquant que les pressions déflationnistes persistent dans la deuxième économie mondiale.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS), les prix à la consommation sont restés inchangés en rythme annuel en septembre, alors que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 0,2%, après une progression de 0,1% en août.

Les prix à la consommation ont décliné le mois dernier de 2,5% sur un an, soit leur plus faible repli depuis mars dernier, tandis que le consensus ressortait à -2,4%. (Reportage Qiaoyi Li, Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)