L'agression de Leonid Volkov, l'un des principaux collaborateurs du défunt Alexei Navalny, à Vilnius mardi, était professionnelle et bien planifiée, a déclaré jeudi le chef du centre gouvernemental de gestion des crises de la Lituanie, selon les médias locaux.

"Plus nous enquêtons, plus il devient clair que l'opération était professionnelle et bien planifiée", a déclaré Vilmantas Vitkauskas, selon l'agence de presse BNS qui cite une interview de la chaîne publique.