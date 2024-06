L'inflation des prix à la consommation en Australie s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis six mois en mai, tandis qu'une mesure clé de l'inflation de base a augmenté pour le quatrième mois consécutif, ce qui a conduit les marchés à réduire les chances d'une nouvelle hausse des taux dès le mois d'août.

Le dollar australien a augmenté de 0,4 % à 0,6677 $ et les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont baissé de 10 ticks à 96,01, leur niveau le plus bas depuis deux semaines.

Les swaps ont évolué pour impliquer une probabilité de 30% d'une augmentation d'un quart de point de la Banque de réserve d'Australie en août, en hausse par rapport à 12% avant les données. Une réduction des taux est considérée comme improbable avant avril de l'année prochaine, soit dans 10 mois.

Les données du Bureau australien des statistiques ont montré mercredi que l'indice mensuel des prix à la consommation (IPC) a augmenté à un rythme annuel de 4,0 % en mai, en hausse par rapport à 3,6 % en avril et bien au-dessus des prévisions du marché de 3,8 %.

L'IPC a baissé de 0,1% en mai par rapport à avril.

Une mesure très surveillée de l'inflation de base, la moyenne ajustée, a grimpé à un rythme annuel de 4,4 %, également son plus haut niveau en six mois et en hausse par rapport à 4,1 %.

Toutefois, si l'on exclut les produits volatils et les voyages de vacances, l'IPC est passé de 4,1 % à 4,0 %.

L'inflation restant supérieure à sa fourchette cible de 2 à 3 %, la Reserve Bank of Australia a prévenu qu'elle était attentive aux risques de hausse. Elle a maintenu ses taux d'intérêt à 4,35 %, leur plus haut niveau depuis 12 ans, pendant cinq réunions consécutives.

Elle n'a encore rien décidé en matière de politique, mais on espère que les mesures d'allègement du coût de la vie prises par le gouvernement fédéral et les gouvernements des États - y compris des milliards de dollars de remises sur l'électricité et de subventions aux loyers - feront baisser l'inflation globale à partir du troisième trimestre.

Les prix de l'électricité ont bondi de 6,5 % en rythme annuel, après une hausse de 4,2 % en avril, en raison de l'annulation des rabais accordés par le gouvernement, tandis que les loyers ont fait un bond de 7,4 %.

Le rapport de mai, qui fait le point sur un plus grand nombre de services au cours du deuxième trimestre de l'année, montre que les prix des coupes de cheveux, des repas au restaurant et des plats à emporter ont augmenté de 5,5 %, 4,2 % et 4,3 % en rythme annuel.