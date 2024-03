L'inflation suisse est tombée en février à son niveau le plus bas depuis près de deux ans et demi, selon les données du gouvernement lundi, alimentant les attentes selon lesquelles la Banque nationale suisse pourrait réduire ses taux d'intérêt dans le courant du mois.

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,2 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport au taux de 1,3 % enregistré en janvier, mais un taux légèrement plus élevé que le taux de 1,1 % prévu par un sondage Reuters.

Ce chiffre est le plus bas pour l'inflation suisse depuis octobre 2021 et se situe bien à l'intérieur de la fourchette cible de la BNS, qui vise une augmentation des prix comprise entre 0 % et 2 %.

La BNS a atteint son objectif depuis mai 2023 malgré la hausse des loyers, des taxes de vente et des prix de l'énergie.

L'inflation de base, qui exclut l'impact des produits frais et saisonniers, ainsi que de l'énergie et des carburants, était encore plus faible, à 1,1 %, en février.

Cette baisse renforce la possibilité que la BNS réduise ses taux lors de sa prochaine réunion le 21 mars, a déclaré GianLuigi Mandruzzato, économiste à la banque EFG.

"Cette nouvelle baisse montre que la stabilité des prix, telle qu'elle est recherchée par la BNS, est rétablie", a-t-il ajouté.

Les marchés ont actuellement intégré une probabilité de 66 % que la BNS réduise ses taux par rapport à leur niveau actuel de 1,75 %.

Toutefois, la BNS pourrait rester prudente au moment de décider d'une éventuelle baisse, a déclaré Alessandro Bee, économiste chez UBS.

Les risques d'inflation ont diminué de manière significative, mais étant donné la "nature collante" des effets de second tour, je ne pense pas que la BNS considère déjà que les risques d'inflation se sont complètement estompés", a-t-il déclaré.