Zurich (awp) - La Banque Migros va relever une nouvelle fois les taux d'intérêt pour certains de ses comptes d'épargne en début d'année prochaine. Mais les experts estiment que les établissements helvétiques trainent des pieds pour augmenter la rémunération de l'épargne, alors que la Banque nationale suisse (BNS) a resserré sa politique monétaire cette année.

"Nous augmentons pour la cinquième fois les taux depuis que la Banque nationale suisse a mis fin aux taux d'intérêt négatifs" en septembre 2022, a souligné le directeur général de l'établissement, Manuel Kunzelmann, cité dans un communiqué publié jeudi.

Les épargnants pourront profiter d'un taux allant jusqu'à 1,4%, a affirmé la Banque Migros. Concrètement, ce taux attractif s'applique au "compte épargne bonus" et concerne les avoirs nouvellement transférés à la banque propriété du géant de la grande distribution Migros. Auparavant, ce taux était à 1,3%.

La rémunération d'autres produits d'épargne a également été relevée, notamment sur les comptes pour les moins de 25 ans.

Avec un taux de 0,75% jusqu'à un dépôt de 100'000 francs suisses, la Banque Migros se place dans le milieu du peloton en matière de rémunération de l'épargne. Selon le dernier relevé du magazine Mon Argent pour les comptes d'épargne sans condition particulière, les taux les plus élevés sont proposés par la Banque CIC et les néo-banques Yuh et Zak qui affichent tous les trois un taux de 1,0% sur l'épargne.

Dans une récente étude du portail Moneyland.ch, le taux d'intérêt moyen sur les comptes d'épargne en Suisse s'élevait début décembre à 0,8%. Si on prend en compte l'inflation, à 1,4% en novembre, le taux réel est donc négatif. "En moyenne, les taux ont augmenté cette année de manière régulière (...), mais se trouvent encore à un niveau modeste", selon le portail comparatif.

Vers d'autres types de placement

"Le peu d'enclin de la clientèle bancaire suisse à vouloir changer (de banque) conduit à une faible rémunération de l'épargne", a estimé Benjamin Manz, le patron de Moneyland.ch. Les petits établissements proposent souvent des conditions attrayantes, car elles veulent attirer de nouveaux clients, a-t-il ajouté.

Pour Yves Genier, rédacteur en chef du bimestriel Mon Argent, "la rémunération de l'épargne est abaissée plus vite qu'elle est remontée. La rémunération du client est prise sur la marge bénéficiaire de la banque et elle n'a donc pas particulièrement intérêt à trop rémunérer les avoirs des clients".

"Si on veut constituer un coussin pour un projet à plus long terme, comme par exemple changer de voiture ou partir en vacances, cela vaut la peine de placer son argent sur un autre type de produit", a ajouté M. Genier. Selon ce dernier, le placement le moins risqué mais qui reste rémunérateur sont les obligations publiques ou privées d'émetteurs solides en francs suisses.

"Mais un compte d'épargne est le placement le plus sûr et le plus simple. Cette sécurité et simplicité se paie", a rappelé Yves Genier.

al/ck/fr