Pékin (awp/afp) - Les prix à la consommation en Chine ont augmenté en mars de 0,1% sur un an, confirmant la sortie de la déflation de la deuxième économie mondiale, selon les chiffres officiels publiés jeudi.

Le pays était sorti en février de la déflation pour la première fois en six mois.

En janvier, il avait connu sa plus forte chute des prix en 14 ans, à rebours de la situation dans les principales économies, notamment occidentales, en proie à l'inflation et à une baisse du pouvoir d'achat d'une partie de leurs habitants.

L'inflation en mars est toutefois inférieure aux attentes des analystes interrogés par l'agence Bloomberg, qui prévoyaient 0,4%.

Et son rythme "a chuté après +0,7% le mois précédent", observe l'économiste Zhiwei Zhang, du cabinet Pinpoint Asset Management.

"Cela indique que la Chine est toujours confrontée au risque de déflation, car la demande intérieure reste faible", estime-t-il, notant que "le ralentissement du secteur immobilier s'est poursuivi en mars" et que "les dépenses budgétaires ont été faibles depuis le début de l'année".

"La croissance des exportations ne peut à elle seule stimuler les activités macroéconomiques globales sans l'aide d'une politique budgétaire plus favorable", ajoute l'économiste.

Selon le Bureau national des statistiques (BNS), les prix de l'alimentation, du tabac et de l'alcool sont encore en baisse, de 1,4% sur un an, mais d'autres catégories de produits affichent une hausse, notamment dans l'éducation, la culture et les divertissements (+1,8%), les services (+2,7%) et l'habillement (+1,6%).

La Chine avait basculé en déflation en juillet 2023, pour la première fois depuis 2021. Après un bref rebond en août, les prix n'avaient cessé de baisser entre septembre et janvier.

De son côté, l'indice des prix à la production (PPI) s'est de nouveau contracté en mars (-2,8%) pour le 18e mois consécutif, a aussi annoncé jeudi le BNS. Ce chiffre est conforme aux attentes des analystes sondés par Bloomberg.

Cet indice, qui mesure le coût des marchandises sorties d'usines et donne un aperçu de la santé de l'économie, était déjà en repli de 2,7% en février.

Sur l'ensemble de 2023, il avait reculé de 3%.

Des prix à la production dans le rouge sont synonymes de marges réduites pour les entreprises.

La reprise économique tant espérée fin 2022 à la sortie de la pandémie de Covid a été brève et moins robuste qu'escompté. Elle bute désormais sur une conjoncture incertaine qui grippe les dépenses des ménages, tandis qu'une crise immobilière et un fort chômage des jeunes pèsent sur le pouvoir d'achat.

La Chine a fixé pour sa croissance économique un objectif de 5% cette année, l'un des taux les plus faibles depuis des décennies pour le pays.

afp/ck