La Banque nationale suisse s'est attiré les critiques des groupes de défense de l'environnement après que le rapport de durabilité de la banque centrale, publié mardi, a montré que ses investissements étaient liés à 12 millions de tonnes d'émissions de carbone l'année dernière.

C'est la première fois que la BNS publie un chiffre sur l'impact environnemental des entreprises dans lesquelles elle détient des actions.

Les participations, notamment dans les grandes sociétés pétrolières Chevron Corp et Exxon Mobil, font partie des réserves de devises étrangères de la banque, qui s'élevaient à 655 milliards de francs suisses (738,28 milliards de dollars) à la fin de l'année 2023.

L'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée sur la planète et les températures sont restées élevées au début de cette année.

En Suisse, l'impact s'est fait sentir avec le recul des glaciers et l'absence de neige dans de nombreuses stations de ski après un hiver doux.

"Le chiffre de 12 millions de tonnes d'équivalents CO2 est choquant et beaucoup trop élevé", a déclaré Asti Roesle de l'Alliance climatique suisse, qui représente plus de 140 groupes non gouvernementaux.

Selon elle, l'ampleur réelle des émissions pourrait être trois ou quatre fois plus élevée si l'on tient compte des émissions indirectes.

"La BNS est l'un des dix plus grands investisseurs au monde, elle peut donc faire la différence", a déclaré Asti Roesle.

Peter Haberstich, expert en finance durable auprès de Greenpeace Suisse, a exhorté la BNS à encourager les entreprises dans lesquelles elle a investi à "réduire leur impact sur l'environnement".

Lorsque cela n'est pas possible, la BNS devrait se désengager, a-t-il déclaré.

Dans son rapport, la BNS a indiqué qu'elle réduisait ses propres émissions de CO2 et qu'elle visait à atteindre un niveau net de zéro d'ici 2050 au plus tard.

Elle a toutefois précisé qu'elle ne modifierait pas sa politique d'investissement et qu'elle n'était pas autorisée à poursuivre des objectifs économiques, sociaux ou politiques avec ses investissements.

"Cela s'applique également à la poursuite d'un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à ses investissements", a déclaré la BNS.

"La poursuite d'objectifs autres que celui d'assurer la stabilité des prix (...) pourrait conduire à des conflits d'intérêts, rendant ainsi plus difficile l'accomplissement du mandat de la BNS".

(1 dollar = 0,8872 franc suisse)