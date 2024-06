La Banque nationale suisse a abaissé ses taux d'intérêt jeudi, maintenant ainsi sa position de chef de file dans le cycle mondial d'assouplissement des politiques actuellement en cours.

La BNS a réduit son taux directeur de 25 points de base à 1,25 %, comme l'attendaient les deux tiers des analystes interrogés par Reuters, après une réduction similaire en mars.

RÉACTION DU MARCHÉ :

L'euro a augmenté d'environ 0,4 % contre le franc à 0,9540, après avoir atteint son plus bas niveau en quatre mois avant la décision. Le dollar a grimpé de 0,6% à 0,8898 francs alors que la monnaie suisse a chuté.

L'indice des valeurs vedettes de la Suisse a augmenté de 0,58%, après avoir été peu modifié avant l'annonce.

COMMENTAIRES :

PETER VANDEN HOUTE, ECONOMISTE, ING

"Avec une croissance décente du PIB suisse au premier trimestre, il n'était pas vraiment urgent pour la BNS de baisser ses taux, mais étant donné les perspectives d'inflation toujours bénignes, la BNS a vu une fenêtre d'assouplissement : pour la BNS, il s'agissait plus d'une baisse de taux parce qu'elle le pouvait, et non parce qu'elle le devait."

KARSTEN JUNIUS, ÉCONOMISTE EN CHEF, J SAFRA SARASIN, ZURICH

"Comme nous nous y attendions, la BNS a réduit son taux directeur, car l'inflation sous-jacente a de nouveau diminué et la prévision d'inflation à long terme a de nouveau été abaissée."

"Le fait que l'IPC hors loyers ait chuté en dessous de 1 % ces derniers temps, alors que l'économie fonctionne toujours en dessous de son potentiel, a probablement été un élément déclencheur important de la baisse du taux d'intérêt.

Nous prévoyons une nouvelle baisse de taux de 0,25 % en septembre, ce qui ramènerait la politique monétaire à son niveau neutre."

GERO JUNG, ÉCONOMISTE EN CHEF, MIRABAUD, GENÈVE

"Nous ne sommes pas surpris par la baisse de 25 points de base de la BNS.

"Cette décision s'inscrit dans la continuité d'un cycle d'assouplissement monétaire entamé en mars, basé sur 1/ une inflation bien ancrée en Suisse ; 2/ une tendance mondiale à la désinflation - qui se poursuivra, selon le dernier communiqué de la BNS ; 3/ les taux d'intérêt actuels restent élevés, y compris en termes réels - r* est centré autour de zéro, comme l'a souligné le président de la BNS, M. Jordan, dans un discours prononcé fin mai ; 4/ cette décision est cohérente par rapport au temps."

"Compte tenu de la décision prise en mars de réduire les taux, pourquoi s'arrêter maintenant ? La BNS est à cet égard cohérente avec son projet de s'orienter vers une politique monétaire moins restrictive."