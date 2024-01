Zurich (awp) - Alors que les analystes financiers sondés par UBS se veulent un peu plus optimistes en janvier par rapport à décembre quant à l'évolution de la conjoncture en Suisse, ils sont désormais plus nombreux à anticiper un changement de cap de la politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS) cette année. Mais la baisse devrait rester modérée, près de la moitié des experts interrogés prévoyant une réduction du taux directeur de l'institut d'émission de 0,25% point de pourcentage à 1,5%.

Selon le sondage mené par UBS et la CFA Society Switzerland auprès de 36 analystes financiers entre le 18 et le 25 janvier dernier et dévoilé mercredi, 88% des experts tablent sur une baisse du taux directeur de la BNS. Les anticipations de la communauté financière quant à la politique monétaire de la banque centrale helvétique ont ainsi fortement changé au cours des derniers mois, seul un quart des sondés tablant sur un tel mouvement au cours des douze mois suivants en octobre dernier. Près de la moitié, privilégiaient l'option d'une hausse, un pourcentage qui culminait à plus des trois quarts en juillet 2023.

De fait, les analystes se veulent rassurants quant à l'évolution des prix, la plupart estimant que l'inflation devrait atteindre 1,7% cette année, pour fléchir à 1,5% l'an prochain. Ces deux valeurs se situent ainsi dans la cible d'un renchérissement inférieur à 2% visé par la BNS.

En janvier, l'indicateur UBS-CFA a augmenté de 4,2 points à -19,5 points, restant ainsi en terrain négatif pour un 23e mois consécutif. Sans février 2023, il a toutefois grimpé à son plus haut niveau depuis deux ans, en exceptant février 2023. Une valeur négative indique que les participants à l'enquête sont réservés quant à la croissance économique en Suisse pour les six prochains mois.

Pour 2024, les analystes interrogés prévoient une croissance de l'économie suisse de 1,3% cette année. Pour 2025, ils anticipent une progression du produit intérieur brut (PIB) de 1,5%. Une majorité d'experts juge l'actuelle situation conjoncturelle "normale", aucun d'entre eux ne tablant sur une contraction cette année.

vj/ol