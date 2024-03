Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement baissé mardi, les investisseurs attendant les premières données sur l'inflation de mars dans la zone et les chiffres des prix américains vendredi.

** Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, était en baisse de 1 point de base (pb) à 2,361%. Les rendements évoluent inversement aux prix.

** Les rendements de la zone euro ont baissé au cours de la semaine dernière, les banques centrales ayant parlé plus volontiers de réductions de taux, et après que la Banque nationale suisse a abaissé les coûts d'emprunt.

** L'Espagne et la France font partie des économies de la zone euro qui publieront cette semaine des données préliminaires sur l'inflation en mars. Mais l'événement majeur sera la lecture de l'inflation américaine PCE vendredi.

** Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est sensible aux attentes de la Banque centrale européenne en matière de taux, a baissé de 2 points de base à 2,853%.

** Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a baissé de 1 point de base à 3,685 %, l'écart avec le rendement allemand à 10 ans étant de 131 points de base.

** Les rendements restent plus élevés pour l'année, car les économies et l'inflation ont été un peu plus lentes à ralentir que prévu initialement. (Reportage de Harry Robertson ; Rédaction de Andrew Heavens)