Zurich (awp) - La performance des caisses de pensions analysées par UBS s'est révélée poussive en octobre, dans un contexte baissier des marchés, particulièrement inquiets du conflit entre le mouvement terroriste palestinien Hamas et Israël.

Les caisses de pension de l'échantillon, composé d'une centaine d'entre elles, ont réalisé une performance moyenne de -1,42% après déduction des frais, selon le communiqué publié jeudi par la banque aux trois clés. Depuis le début de l'année, le rendement atteint 1,13%.

Au cours du mois sous revue, les actions suisses et mondiales ont connu un recul de respectivement 5,17% et 3,70%. Les obligations en monnaie étrangère ont perdu 1,35%. Seuls les obligations suisses et les hedge funds ont progressé, de 0,68% et de 0,02%.

Le mois dernier, l'écart de performance de toutes les caisses de pension était de 3,29 points de pourcentage. Le meilleur résultat (0,20%) provient d'une grande caisse de pension avec plus d'un milliard de francs suisses d'actifs sous gestion. Le pire résultat (-3,09%) provient d'une caisse de pension de petite taille avec moins de 300 millions de francs suisses d'actifs sous gestion.

L'écart de performance le plus petit (2,15%) a été observé parmi les caisses de taille moyenne avec des actifs sous gestion compris entre 300 millions et un milliard de francs suisses.

Selon UBS, "à l'échelle mondiale, les actions et les obligations se sont affaiblies en réponse à la guerre entre le Hamas et Israël, à une saison des résultats mitigée au troisième trimestre et aux craintes persistantes que les taux d'intérêt restent plus élevés plus longtemps".

La guerre au Proche-Orient a également entraîné une augmentation de la demande de devises refuge, "ce qui a accru la pression à la hausse sur le franc suisse". UBS estime néanmoins que "les perspectives pour les principales classes d'actifs restent positives".

